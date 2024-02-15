Путін, ймовірно, пропонував США заморозити війну: у Зеленського пояснили хід диктатора

Владімір Путін в публічній площині постійно говорить про перемовини щодо війни в Україні. Зокрема, про них він згадував в інтерв'ю Такеру Карлсону. Однак він буцімто наважився на рішучіші кроки.

За інформацією західних ЗМІ, Путін посилав сигнали США щодо початку переговорів на певних умовах. Проте Вашингтон йому відмовив. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що насправді Росія не хоче перемовин. Кремль прагне не програти війну і водночас хоче залишити собі окуповані території.

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Прагнуть перебудувати систему

Путін шукає будь-які можливості заморозити війну, адже йому також потрібно розв'язати важливі внутрішні проблеми.

Росіянам необхідно трошки перебудувати свою економіку. Їм не вистачає ресурсу, а також їм треба дозакрутити "гвинтики" в політичній системі і перебудувати її з діалогової на класичну систему табірного типу, – пояснив радник глави ОПУ.

Ще одне завдання Кремля – перебудувати альянс, зокрема, з КНДР. Росія хоче не просто брати снаряди у Північної Кореї, а будувати спільні виробництва.

Крім того, росіяни намагаються проводити інформаційну роботу в країнах Європи. Вона полягає в залякуванні європейців, а для цього потрібно, зокрема, профінансувати ультраправі партії. Вони мають просувати тези про те, що буцімто мігранти "ножами вирізають громадян Європейського Союзу", тому європейцям варто підтримувати саме ці партії.

"Росія не відмовляється від війни, вони хочуть просто на 1 – 2 роки перебудувати систему. Тому пауза їм потрібна для того, щоб зафіксувати непрограш. Також, щоб не нести відповідальність за воєнні злочини", – зауважив Подоляк.

Війна – це дуже дорого

Путін просуває тези, що у разі замороження конфлікту, "в пакеті" з ним повинен бути скасований ордер на його арешт, виданий МКС в Гаазі, за геноцид українських дітей.

Ще одна складова, яка відіграє важливу роль в намірах Росії заморозити війну, це – фінанси. Вони хочуть уникнути жодних виплат за війну – ні Україні, ні іншим країнам. Також Кремль планує влаштувати "внутрішні перевороти" та теракти в Україні.

Навіщо їм це? Тому що все-таки, що б там не говорили про ресурсні можливості Росії, її економіка не так добре себе почуває,

– наголосив радник глави ОПУ.

Безумовно, росіянам вдається частково обходити санкції. Вони досі працюють на європейські компанії на споживчому ринку, мають доходи від тіньового продажу нафти.

"Однак два роки війни повномасштабного типу – це дуже дорого. Росія має все більше дефіцитів і їх потрібно якось переформатувати. А для цього потрібна пауза у війні", – відзначив Михайло Подоляк.

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