Ядерні погрози Путіна: як коментують ситуацію у Білому домі
Джерело:"Європейська правда"
Очільник Кремля Путін нещодавно заявив про готовність Росії до ядерної війни. У Білому домі відреагували на висловлювання російського президента.
Раніше, Владімір Путін дав чергове інтерв'ю кремлівському пропагандистському рупору Дмітрію Кисельову. У ньому він і вирішив заговорити про готовність Росії до ядерної війни.
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Як реагують в Білому домі
Білий дім підтвердив, що не бачить готовності Росії застосувати ядерну зброю. Про це розповіла журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, у США не бачать жодних причин для коригування своєї ядерної позиції.
А також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні,
– підкреслила Жан-П'єр.
Її також запитали, чи доповіли главі Білого дому про останні ядерні погрози Путіна.
Відтак, Карін Жан-П'єр додала, що президент США Джо Байден поінформований про коментарі глави Кремля.
Що відомо про заяву Путіна
- Російський диктатор в інтерв'ю російським пропагандистам попередив, що Росія готова до ядерної війни. Причому як з військової, так і технічної точки зору.
- Крім цього, він заявив, що ядерна тріада країни-агресорки сучасніша, ніж тріади інших держав. Також зазначив, що ядерні сили розвивають Сполучені Штати, проте, за його словами, це не означає, що Вашингтон готовий розв'язати ядерну війну вже завтра.
- Путін заявив, що якщо ядерні випробування проведуть США, то те ж саме може зробити і Росія.
- Водночас президент Росії зазначив, що країна-агресорка готова застосувати ядерну зброю. Втім, запевняє він, це зроблять у випадку, якщо мовиться про загрозу існування його держави.