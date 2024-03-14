Ядерні погрози Путіна: як коментують ситуацію у Білому домі

Очільник Кремля Путін нещодавно заявив про готовність Росії до ядерної війни. У Білому домі відреагували на висловлювання російського президента.

Раніше, Владімір Путін дав чергове інтерв'ю кремлівському пропагандистському рупору Дмітрію Кисельову. У ньому він і вирішив заговорити про готовність Росії до ядерної війни.

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Як реагують в Білому домі

Білий дім підтвердив, що не бачить готовності Росії застосувати ядерну зброю. Про це розповіла журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, у США не бачать жодних причин для коригування своєї ядерної позиції.

А також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні,

– підкреслила Жан-П'єр.

Її також запитали, чи доповіли главі Білого дому про останні ядерні погрози Путіна.

Відтак, Карін Жан-П'єр додала, що президент США Джо Байден поінформований про коментарі глави Кремля.

Що відомо про заяву Путіна