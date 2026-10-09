Путін заявив про готовність Росії постачати нафту й пальне до США та згадав Україну

Володимир Путін заявив про готовність Росії постачати нафту та нафтопродукти на американський і світовий ринки після телефонної розмови з Дональдом Трампом 9 жовтня. Під час переговорів також обговорили перспективи врегулювання війни в Україні.

Заяву Путіна опублікували на сайті Кремля.

Путін розкрив, про що говорив із Трампом

Росія підтвердила готовність постачати нафту та нафтопродукти на ринки США і світ

Під час обговорення ситуації у світовій енергетиці російська сторона підтвердила свою готовність постачати нафту та нафтопродукти на американський і світовий ринки. Впевнений, що це позитивно позначиться на всій глобальній економіці,

– заявив Путін.

Розмова стосувалася не лише енергетики, а й дипломатичних контактів між Москвою та Вашингтоном.

"Підтверджено домовленість про продовження особистих контактів між президентами двох країн, а також співпраці по лінії президентських адміністрацій, спеціальних служб та інших відомств", – йдеться в заяві.

Як заявив віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак, Росія негайно починає скасовувати обмеження на експорт дизельного пального. За його словами, Москва позитивно оцінює кроки США, спрямовані на стабілізацію світового енергетичного ринку та відновлення нормальної торгівлі енергоносіями.

Також Росія заявила про готовність уже в жовтні поставити додаткові обсяги дизеля на американський ринок. У листопаді та грудні експорт можуть збільшити в міру виходу російських нафтопереробних заводів із ремонту.

Тим часом росЗМІ підрахували, скільки ️Росія заробить після домовленості Трампа й Путіна. Ця сума складатиме орієнтовно 4,5 мільярди доларів.