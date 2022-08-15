путін блефує і хоче тиснути на США, – аналітик нібито про готовність росії "роздавати зброю"

путін укотре розповідає про наявність якоїсь надсучасної зброї, яку росія готова продавати. Насправді глава кремля блефує й намагається тиснути на США.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, цей блеф свідчить, що в арсеналі росіян залишилося дуже мало інструментів.

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"Це тиск на США"

Краєв вважає, що російська федерація нині застосовує класичний інструмент своєї зовнішньої політики.

Це, по суті, тиск на Сполучені Штати – що, хоча ми з вами не в прямій конфронтації, але ваші вороги отримають від нас сучасну зброю,

– сказав аналітик.

Він нагадав, що буквально кілька років тому була та ж сама історія на хвилі кризи із Північною Кореєю та на хвилі повторної кризи із Іраном. Тоді путін також заявляв про нібито надсучасні гіперзвукові ракети "Кинджал", які насправді не дуже працюють.

Також, за словами Краєва раніше були заяви росіян про нові Су-35, які вони назвали такими, що неможливо збити. Але навіть радянськими методами Збройні Сили України можуть їх спокійно збивати.

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"росія втрачає будь-які інші інструменти впливу"

Краєв зазначив, що останнім часом росія йде на низькопробний інформаційний блеф, ядерний чи військовий шантаж. Тобто нічого, окрім обіцянок того, що буде гірше, якщо ви не скоритеся. Це показує, що в арсеналі росіян залишилося дуже мало інструментів.

Фактично, очевидним стає те, що росія втрачає будь-які інші інструменти впливу, вона втрачає можливість дійсно якось змінювати ситуацію,

– заявив він.

Тому, додав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", все, що їй залишається, – це буквально такі інформаційні кроки.

Відносини США і росії: останні новини

Сенатори обох партій укотре закликали Державний департамент США визнати росію спонсоркою тероризму. Вони наголосили, що це необхідно зробити до того, як країна-агресорка спробує анексувати тимчасово окуповані території України.

Міністерство закордонних справ росії пригрозило США повним розірванням дипломатичних відносин у випадку визнання росії державою-спонсоркою тероризму.

Також у росії вирішили тимчасово закрити свої об'єкти з ядерною зброєю для інспекторів зі США. Причиною такого рішення називають санкції, які запровадили проти країни-агресорки після її вторгнення в Україну.

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