Даємо все, – Путін насмішив заявами про необмежене фінансування російської армії

Поки російські окупанти масово втікають з фронту, бо не мають, чим воювати, Владімір Путін відкрито бреше про те, як у них все добре. Мовляв, фінансування армії взагалі "необмежене".

Повністю оснащена російська армія існує лише в уяві Путіна

Такими фантазіями агресор поділився під час свого виступу перед колегією міноборони 21 грудня. Його заяву поширили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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У нас немає жодних обмежень щодо фінансування. Країна та уряд дають усе, що армія просить. Сподіваюся, що відповідь буде належним чином сформульована і відповідні результати будуть досягатися,

– сказав Путін.

Ці слова настільки брехливі, що навіть смішно. Російські "мобіки" неодноразово влаштовували бунти, бо їм видавали старезну зброю, яка вже навіть не стріляє.

Однак у Путіна є своя реальність – пропагандистська. То ж далі він почав вигадувати байки про те, що у російських військових все має бути "на вищому рівні". Мовляв, уся зброя та пристрої повинні бути сучасними. Якщо вони застарілі, то поміняти взагалі не проблема.

Позмагатися у вигадках фейків з Путіним вирішив російський міністр оборони Сєргєй Шойгу. Він заявив, що в ході так званої "спецоперації" російські військові досягли "найнижчої летальності за історію військової медицини". Щоправда, дані українського Генштабу про майже 100 тисяч вбитих окупантів говорять про інше.

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Яка насправді ситуація в російській армії

Російська армія дійсно має величезну кількість зброї та військової техніки. Однак за багато місяців повномасштабної війни ці ресурси зменшилися. Тепер окупантам рекомендують використовувати жіночі тампони й прокладки для зупинки крові під час кульового поранення. А все тому, що джгутів на всіх просто не вистачає.

Аналогічна ситуація й зі зброєю. Наприклад, зеків-вагнерівців взагалі посилають на передову без нічого. Російське військо використовує значну частину свого особового складу просто як "гарматне м'ясо".