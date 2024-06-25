У Зеленського відповіли Путіну на нові цинічні заяви про "реальний мир"

На відкритті "Примаковських читань" у Москві зачитали послання російського диктатора до учасників форуму, яке містило чергові пропагандистські тези. Путін висловив сподівання, що присутні приділять "належну увагу" його "новій пропозиції з мирного врегулювання", оскільки, мовляв, західні політики не забажали належне вивчити її.

За його словами, подібна пропозиція нібито реально передбачає зупинку конфлікту. В Офісі президента відреагували на подібні заяви господаря Кремля.

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Що кажуть в ОП про заяви Путіна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Путін публічно повторює, що "його пропозиції ведуть до реального миру, дипломатичного врегулювання кризи".

Однак немає жодної кризи, а є розв'язана країною-агресоркою велика війна з цілком конкретною окупаційною та геноцидною метою.

Будь-яка доросла дипломатія можлива лише в адекватних переговорах, а для цього Росія має повернутися до міжнародного права (що неможливо, якщо врахувати якість нинішньої російської еліти) й залишити територію іншої країни (що можливо лише внаслідок військового примусу),

– пояснив він.

Зокрема, масові доведені воєнні злочини й масштабні руйнування інфраструктури України вимагають належних та жорстких юридичних рішень. Насамперед щодо авторів війни, серед яких Радбез Росії й відповідно власне Путіна.

Інакше, як зауважив український посадовець, глобальна безпека та глобальні правила будуть остаточно вбиті.

Ба більше, за словами Подоляка, будь-яка фіксація "не програшу Росії" неминуче призведе до наступних етапів війни. І російський диктатор однозначно це добре розуміє.

Йому потрібен час на подальшу мілітаризацію, посилення глобального пропагандистського тиску та дооформлення агресивного альянсу з тих, хто готовий до експансій на інших територіях.

"Росія не пропонує жодного "миру", але наполягає на капітуляції України, попри те що зазнає в цій війні величезних втрат. Навіщо зберігати "путінський режим", який нічого не зможе запропонувати завтра, окрім війн", – пояснив він.