Путін заявив, що готовий надати Порошенку "політичний притулок"

Володимир Путін відзначився цинічною заявою. Він запропонував Петру Порошенку "приєднатися до Віктора Януковича". Мовляв, Росія може надати йому "політичний притулок".

Про це російський президент говорив під час брифінгу за підсумками розмови з Еммануелем Макроном, повідомляє 24 канал. Французький президент відвідав Москву 7 лютого.

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Президент Росії "тролив" Порошенка

Як стверджував Путін, про готовність Росії надати "політичний притулок" він казав Порошенку, ще коли той перебував у кріслі президента. Мовляв, "якщо виникнуть труднощі у майбутньому".

Він тоді іронізував багато з цього питання. Але сьогодні я хочу підтвердити свої пропозиції. ​Попри наші серйозні розбіжності щодо врегулювання на Донбасі,

– цинічно заявив очільник Кремля.

"Я вважаю, що він наробив багато помилок у цьому напрямку", – зухвало додав Путін. А далі – почав стандартну риторику про "переслідування опозиції" й готовність простягнути "руку допомоги".

Путін вже традиційно звинувачував Україну

Під час переговорів з Макроном російський президент продовжував розкидатися необґрунтованими звинуваченнями у бік України та нашої влади.

Зокрема, фантазував про "масові систематичні порушення прав людини", а також бідкався про "закриття неугодних ЗМІ та цькування політичних опонентів."

Раніше Путін скаржився Джонсону

На початку лютого очільник Кремля спілкувався телефоном з британським прем'єром Борисом Джонсоном – той саме повернувся з України. Путін бідкався, що Україна нібито "хронічно не дотримується мінських угод", а також через НАТО. Втім, глава британського уряду чітко дав йому зрозуміти, що Лондон занепокоєний діями Москви та підтримує суверенітет й територіальну цілісність України.