Забув про жорстокі удари та смерті: Путін цинічно вірить у "примирення" з Україною

Російський диктатор не припиняє робити цинічні заяви про війну з Україною. Днями він сказав, що "примирення" Росії й України "неминуче". Деталі передає 24 Канал.

Путін дав інтерв'ю одному з пропагандистів. Той зняв фільм до 25-річчя правління диктатора. В ньому показали, як живе Путін.

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Що сказав Путін про "примирення" з Україною

Криваву війну, розв'язану Москвою, він назвав трагедією. Українці ж, на думку Путіна, – "частина російського народу".

"Мені здається, що це неминуче, незважаючи на всю трагедію, яку ми переживаємо зараз... Це питання часу", – сказав Путін про "примирення" з Україною.

Доки Путін чекає на "неминуче примирення", Україна чекає на 3 мільйони снарядів. Саме так Володимир Зеленський відреагував на заяву диктатора.

Іще в своєму спічі Путін згадав про ядерну зброю. На запитання пропагандиста, чому ж не "жахнули у відповідь", Путін сказав так: Росію хотіли спровокувати на її застосування, але вона не зробила цього. Нібито "зберегла холоднокровність". Ба більше, він сподівається, що і не доведеться застосовувати ядерку.

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Але не тому, що Росія "миролюбна". А тому, що в неї "достатньо сил і засобів, щоб закінчити розпочате у 2022 році з потрібним результатом". Тобто всі заяви Росії про мир насправді містять приховані погрози. А іноді і неприховані, як-от слова Мєдвєдєва, що 10 травня для України може і не настати.