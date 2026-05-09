Путін заявив, що Україна не готова до обміну полонених

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Київ нібито не готовий до обміну полоненими.

Про це він заявив у промові 9 травня, передають російські ЗМІ.

Що Путін каже про обмін полоненими?

Путін зазначив, що США пропонували перемир'я з 9 по 11 травня, а також обмін полоненими. Він заявив, що Росія на це начебто "одразу погодилася".

Російський очільник додав, що Москва нібито ще 5 травня надсилала відповідну пропозицію у Київ разом зі списком з 500 військовополонених, які зараз перебувають у Росії.

За версією Путіна, Україна спочатку затягувала з відповіддю, потім знизила масштаб обміну до 200 на 200, а згодом взагалі заявила, що не готова до обміну.

Кремлівський лідер каже, що поки що Україна також не реагувала на пропозицію обміну 1000 на 1000, яку озвучив президент США Дональд Трамп.

В Офісі Президента України зазначили Суспільному, що заява Путіна не відповідає дійсності. Домовленостей досягли за посередництва США, а відповідно проведення обміну залежить від того, чи зможе американська сторона гарантувати їх виконання.

