Путін заявив, що Україна не готова до обміну полонених
Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Київ нібито не готовий до обміну полоненими.
Про це він заявив у промові 9 травня, передають російські ЗМІ.
Що Путін каже про обмін полоненими?
Путін зазначив, що США пропонували перемир'я з 9 по 11 травня, а також обмін полоненими. Він заявив, що Росія на це начебто "одразу погодилася".
Російський очільник додав, що Москва нібито ще 5 травня надсилала відповідну пропозицію у Київ разом зі списком з 500 військовополонених, які зараз перебувають у Росії.
За версією Путіна, Україна спочатку затягувала з відповіддю, потім знизила масштаб обміну до 200 на 200, а згодом взагалі заявила, що не готова до обміну.
Кремлівський лідер каже, що поки що Україна також не реагувала на пропозицію обміну 1000 на 1000, яку озвучив президент США Дональд Трамп.
В Офісі Президента України зазначили Суспільному, що заява Путіна не відповідає дійсності. Домовленостей досягли за посередництва США, а відповідно проведення обміну залежить від того, чи зможе американська сторона гарантувати їх виконання.
Що ще наговорив Путін?
Володимир Путін заявив, що Росія не має бажання погіршувати з кимось стосунки, але відповідь Москви на "провокації Києва" в День Перемоги могла привести саме до цього.
Також, за словами диктатора, він казав Трампу про плани перемир'я з нагоди Дня Перемоги і той підтримав, але від Києва реакції не було.