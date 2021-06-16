Путін заявив, що проводить військові навчання лише у Росії, а США – прямо "під боком"

Володимир Путін після саміту із Джо Байденом прокоментував військові навчання російської армії. У характерному тоні він заявив, що Росія проводить навчання на своїй території так, як їй хочеться.

Натомість США Володимир Путін звинуватив у зворотному. Він заявив, що західні партнери проводять навчання під боком Росії.

Головне із заяв Путін дав пресконференцію після зустрічі з Байденом

"США проводить навчання під боком Росії"

Лідер Кремля категорично і впевнено заявив, що Росія проводить свої навчання виключно на території Росії. США у свою чергу робить так само. Проте "американські партнери" лізуть зі своїми навчаннями впритул до Росії.

Але ми не проводимо своїх навчань, тягнучи свою техніку до кордонів США. На жаль, наші американські партнери роблять це прямо зараз,

– ствердив лідер Кремля.

За такою логікою Путін заявив: непокоїтися має не США, а Росія. У цьому контексті він ні словом не обмовився про те, як стягував військову техніку в окупований Крим, який цивілізований світ не визнає російським.

Вочевидь, Путін має на увазі масштабні навчання НАТО Defender Europe 21 . У них беруть участь 28 тисяч військових і проводять їх у 12 країнах-членах Альянсу. Зокрема і в Литві, і Латвії, які є членами НАТО і межують з Росією.

Пресконференція Путіна після зустрічі з Байденом: дивіться відео

Військові навчання Росії