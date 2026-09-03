Путін заявив, що "є шанси врегулювати конфлікт" між Росією і Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія та Україна нібито мають домовлятися між собою, а інші держави можуть лише допомагати цьому процесу. Також він стверджує, що між Москвою та Києвом тривають контакти.

Слова російського президента цитують росЗМІ.

Що сказав Путін про закінчення війни в Україні?

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що питання урегулювання конфлікту має залежати саме від України та Росії, а інші держави ніяк не можуть впливати на цей процес.

Водночас він заявив, що між Росією та Україною нібито тривають контакти. Путін також стверджує, що існують шанси на врегулювання війни.

Домовлятися між собою мають саме Росія та Україна, а інші країни можуть лише підтримати та допомогти,

– заявив російський диктатор.

Путін не уточнив, про які саме контакти з Україною йдеться та в якому форматі вони відбуваються.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вересень може стати важливим місяцем для наближення завершення війни. За його словами, Україна разом із партнерами продовжує шукати шляхи, щоб спонукати Росію до миру, однак дані розвідок і сигнали з Москви свідчать, що Путін поки не має наміру припиняти війну.

Інші заяви Путіна про Україну

Володимир Путін зробив низку заяв щодо війни проти України. Зокрема він зазначив, що контакти між спецслужбами Росії та України продовжуються. Також Путін назвав "державним тероризмом" захоплення та удари по цивільних суднах, а також погрози щодо атак на цивільну авіацію.

Крім того, він звинуватив західних партнерів України у нібито співучасті в міжнародному тероризмі через їхню реакцію на дії Києва.

Нагадаємо, Володимир Путін, попри реальні проблеми російської армії на фронті, продовжує публічно заявляти про нібито успішне просування військ. Політичний експерт Андрій Городницький вважає, що російський диктатор усвідомлює складну ситуацію та великі проблеми у війні проти України, однак отримує від свого оточення викривлену інформацію про причини невдач.

За словами експерта, це дозволяє Путіну й надалі вірити, що Росія має достатній потенціал для продовження війни та може зрештою досягти поставлених Кремлем цілей, попри падіння темпів наступу й значні втрати.

Варто зазначити, що Росія для того, щоб компенсувати втрати планує провести мобілізацію. Зокрема, Володимир Зеленський наголошував на тому, що це може відбутися вже восени. Українська розвідка повідомляла, що російська влада планує набрати по 300 тисяч людей цього та наступного року через великі втрати на фронті, уповільнення темпів набору контрактників і втрату ініціативи у війні.

Попри це, у Кремлі продовжують заперечувати підготовку до нової хвилі поповнення у війську. Російський диктатор назвав такі заяви нібито інформаційною атакою.