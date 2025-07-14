Путін прямо сказав Трампу, за скільки часу планує захопити 4 області України, – Axios

3 липня між Владіміром Путіним та Дональдом Трампом відбулася шоста розмова за час другого президенства американського політика. З'ясувалося, що під час цієї телефонної бесіди російський диктатор підтвердив свої амбіції продовжувати війну в Україні.

За даними Axios, очільник Кремля прямо сказав, що планує посилити наступ, передає 24 Канал.

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Що змусило Трампа змінити ставлення до Путіна?

Путін заявив Трампу, що протягом наступних 60 днів має намір захопити всю територію українських областей, де Росія вже має значну присутність.

"Він хоче взяти все", – сказав Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону незабаром після дзвінка.

Нагадаємо, що видання Bild теж писало про те, що Росія планує новий наступ на другу половину літа. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив, що насправді йдеться не про новий наступ, а продовження та посилення старого.

Посадовець нагадав, що на 2024 рік Путін ставив задачу своїм військовим захопити українські міста на Сході, але Сили оборони ці плани зірвали.

"Все, що робить Росія з того часу – вкидає все нові і нові резерви. Нічого нового не придумали вони і зараз", – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, що у неділю, 13 липня, Дональд Трамп заявив журналістам, що зброя, яку він передасть Україні через європейські країни, включатиме "різні елементи надсучасної військової техніки", зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Він додав, що зброю для України на 100 відсотків оплатять європейські країни. Президент США також висловив "велике розчарування" Путіним за те, що той спочатку говорив про мир, а потім посилив атаки на Україну.