Путін цього не очікував, – політолог назвав найбільші прорахунки Кремля з "друзями"
- Росія стикається з геополітичною поразкою, втрачаючи вплив на своїх традиційних союзників.
- Володимир Путін не очікував таких змін у світовій геополітиці, і у нього залишився останній козир.
Сьогодні Володимир Путін пожинає плоди свого упередження щодо Заходу. Він вважав, що може легко зламати його, адже матиме підтримку союзників Росії. Однак все пішло не за його планом.
Про це у розмові з 24 Каналом розповів політолог Валерій Димов, зазначивши, що сьогодні Росія змушена відмовлятися від своїх "друзів" через складну геополітичну ситуацію. Також Кремль зайшов у глухий кут у війні.
Дивіться також Трамп продовжує тиск на Путіна: Fox News розповіли до чого тут режими, які підтримують Росію,
У чому полягає геополітична поразка Кремля?
Димов зазначив, що Росія зараз потрапила у таку ситуацію, коли Сергій Шойгу, секретар російського РНБО кланяється Кім Чин Ину, а Путін нічого не може зробити з тим, що захоплюють танкери з прапором, який швидкоруч "намалювали" десь під Венесуелою.
"Сьогодні Путін кинув Кубу, яка була козирем і символом перемоги Радянського Союзу та Росії ще з часів Карибської кризи. Але сьогодні в нього не виходить", – підкреслив він.
Зверніть увагу! США, за даними Wall Street Journal, після успішної операції у Венесуелі, до кінця 2026 року, імовірно, намагатимуться змінити режим в одній з країн у Латинській Америці – на Кубі. В адміністрації Дональда Трампа вважають, що економіка країни перебуває на межі колапсу, а влада, що керує Кубою майже сімдесят років, після втрати підтримки з боку Венесуели, стає особливо вразливою.
Росіяни зазнають величезних втрат не тільки на фронті, про що на Мюнхенській конференції 14 лютого наголошував Володимир Зеленський, але й свій вплив у світі.
Окрім Венесуели і Куби, це Газа, Іран, а через нього і вплив Росія втрачає вплив на хуситів, Хезболлу, Близький схід, ціни на нафту. Ця карта вже практично бита. Далі на черзі Південний Кавказ, де Росія панувала з середини XIX століття. Путін точно цього не очікував і це не той світ, який про який він мріяв,
– зауважив політолог.
Єдиний козир, який залишився у Путіна, на думку Димова, – це навіть не "Орешник", а ядерна зброя. При цьому Фридрих Мерц, канцлер Німеччини заявив, що веде конфіденційні перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо європейського ядерного стримування через політику американського президента.
Сьогодні Європа, дійсно, пробудилася. Вона відмовляється від російських енергоресурсів, навіть від нафтопродуктів, які виробляються з російської нафти, наприклад, в Індії. А зараз до Європи прийшло розуміння, що, США вже не може гарантувати їй безпеку, як раніше,
– зазначив Валерій Димов.
Проте, за словами політолога, шкода, що це прозріння та пробудження європейців оплачено кров'ю українців. І про це їм треба постійно нагадувати, адже раніше Європа аплодувала Путіну, як сьогодні аплодує Україні.
Як дії США щодо Венесуели позначилися на Росії?
У Fox News зазначають, що Дональд Трамп знайшов слабке місце у Путіна – США почали тиснути на Росію, впливаючи на її союзників – Венесуелу, Іран, інші держави, що допомагають Москві у військовому плані та щодо обходу санкцій. Завдаючи удару по логістичних ланцюгах цих країн, США тим самим послаблює здатність Росії вести війну.
Також у виданні The Washington Post зазначається, що через поразки або суттєвий тиск на союзників Росії, ситуація для Путіна стає дедалі складнішою. Події у Венесуелі, Сирії та Ірані, де партнери Кремля зазнають утисків або усувають від влади, роблять міжнародні гарантії Росії менш переконливими.
При цьому, як пише видання, Путіним фактично не відреагував на захоплення США президента Венесуели Ніколаса Мадуро та заяви Вашингтона про підтримку іранських протестів. Західні експерти вважають, що у такий спосіб очільник Кремля намагається зберегти робочі відносини з Дональдом Трампом. Але це негативно впливає на зовнішньополітичний імідж Москви.