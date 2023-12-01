"Розкидається людським м'ясом": Білий дім про рішення Путіна наростити російську армію
Джерело:Укрінформ
1 грудня Владімір Путін підписав указ. Згідно з ним, російська армія зросла на 170 тисяч бійців. І на це вже відреагували у Білому домі.
Під час брифінгу координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Кремля. Він зазначив, що Владімір Путін продовжує "розкидатися людським м'ясом".
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Путін розуміє, що ЗСУ переважає якісно
Тут немає сумнівів, що він (Путін – 24 Канал) буквально розкидається людським м'ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше,
– наголосив Кірбі.
За його словами, ЗСУ перевершують російських бійців як за якістю військ, так і за якістю керівництва, командування й управління, а також озброєнь, наданих США та іншими країнами-союзниками України.
Власне, Путін з такою якістю зрівнятися не здатний. Відтак, його єдина відповідь ґрунтується у спробах досягти своїх цілей не якістю, а кількістю. Те, що ми вже бачили під Бахмутом і те, що зараз відбувається під Авдіївкою.
Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська,
– наголосив представник Білого дому.
Військо Росії зросло на 170 тисяч бійців
- Указ Владіміра Путіна передбачає, що чисельність збройних сил Росії становитиме тепер 2 209 130 бійців. Серед них – 1 320 000 військовослужбовців. А це на 170 тисяч більше, ніж було раніше.
- Зауважимо, що у міноборони Росії вигадали чергову байку. Мовляв, нарощують кількість військовослужбовців через "зростання загроз" для Росії, пов'язаних із війною проти України та "розширенням НАТО".
- Також поспішають заспокоювати свій народ. Мовляв, проводити мобілізацію не планують. Натомість надіються на тих, хто йтиме на військову службу на контрактній формі.