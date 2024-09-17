Путін укомплектує: які методи використає диктатор, аби поповнити своє військо

Владімір Путін своїм указом збільшив штатну чисельність збройних сил Росії до 2,4 мільйона, серед них 1,5 мільйона – військовослужбовці. Указ набуває чинності з 1 грудня.

Відтак, загальний штат російських збройних сил збільшився на 180 тисяч військових. У розмові з 24 Каналом російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав, як Кремль укомплектовуватиме військо.

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Як Путін залучатиме людей до війська

На думку Яковенка, поповнення війська для Путіна не є серйозною проблемою, адже мобілізаційний резерв у Росії достатньо великий. Російський диктатор укомплектовуватиме роздутий штат завдяки грошам й призову.

До слова, у Росії у 2024 році темпи набору контрактників на службу зросли щонайменше у 6 разів, порівняно з 2023 роком, з 26,7 тисячі до 166,2 тисячі осіб за пів року. Таке зростання може бути пов'язане зі збільшенням заробітних плат у російській армії, зокрема, одноразова виплата за підписання контракту зросла до 400 тисяч рублів.

Зокрема, цієї осені до армії у Росії буде призвано 130 тисяч людей. Призов та мобілізація юридично дві абсолютно різні процедури й призовники не повинні поповнювати склад збройних сил Росії. Однак, на думку російського опозиційного журналіста, 90% призовників змусять підписати контракт.

Насправді перетворити призовника на мобілізованого й відправити його на фронт це питання докладання зусиль. Призовника починають пресувати й в результаті він підписує контракт. Тож цю проблему Путін розв'яже й укомплектує склад,

– мовив Яковенко.

Збільшення чисельності збройних сил є частиною довгострокової мети Росії, яка виходить за межі війни проти України та спрямована на збільшення чисельності й загального потенціалу російської армії шляхом довгострокових широкомасштабних реформ збройних сил.

Ці реформи тривають з початку 2023 року й включають відновлення Московського та Ленінградського військових округів і формування нових армійських корпусів, загальновійськових армій, а також механізованих і повітряно-десантних дивізій.