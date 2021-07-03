Більше так, ніж ні, – Данілов вважає, що зустріч Путіна і Зеленського відбудеться
Джерело:24 канал
Ще у квітні Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися. Після цього президент Росії наговорив чимало образливого в бік президента України. Попри все, зустріч, найімовірніше, відбудеться.
Про це в інтерв'ю у програмі "Перші особи" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Проведення зустрічі залежить від багатьох факторів.
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Данілов вважає, що зустріч Путіна та Зеленського дуже потрібна для того, щоб приймати подальші кроки.
Я більше вважаю так, ніж ні (що відбудеться зустріч – 24 канал). Це дуже важливі реперні точки, які треба проходити,
– зазначив секретар РНБО.
Данілов зауважив, що Росія не виконує свої зобов'язання, але це не причина, щоб відмовлятися від зустрічі з Путіним. Річ у тім, що спілкування через посередників – дуже складне.
"Можливо, треба й зустрітись для того, щоб чітко все зрозуміти", – пояснив Данілов.
На зауваження про те, що Путін оскандалився заявами про Зеленського, Данілов відповів: "Дивіться, це ж політика".Довідка. Путін сказав, що не розуміє, для чого йому зустрічатися з Зеленським. Водночас додав, що "усі питання України вирішують не в Києві, а у Вашингтоні, Берліні та Парижі.
Данілов про зустріч Путіна та Зеленського: дивіться відео
Зустріч Путіна та Зеленського: коротко
- Ще у квітні президент Зеленський запропонував главі Кремля зустрітися. Пропозиція прозвучала у час, коли Росія масово стягувала війська до східного українського кордону.
- Путін тоді порадив президенту України провести перемовини з бойовиками.
- Зеленський в одному з останніх інтерв'ю сказав, що зараз "м'яч – на стороні Росії". Він мав на увазі, що Україна всі необхідні кроки зробила, а тепер чекає дій від Росії.