Ганьба, як вона є: іноземні посли мовчки зустріли промову Путіна та не аплодували

Владімір Путін зробив усе можливе для того, щоб з Росією ніхто не хотів мати справ. А іноземним послам, які отримували від нього грамоти, було соромно за це.

Тож не дивно, що під час цієї церемонії промову кривавого диктатора не підтримували оплесками. Ба більше, дипломати змусили Владіміра Путіна потрапити у вкрай незручне становище, передає 24 Канал.

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Путін аж почав заїкатися

Отже, 5 квітня відбулося вручення вірчих грамот послам іноземних країн. Задля цього вони прибули до Росії. Причому своєю присутністю вони завдали значно більших репутаційних збитків президенту країни-агресорки, ніж якби відмовилися від візиту.

На відео, яке виклали у мережу, можна побачити ганебний момент з Путіним. Він саме завершував свою промову словами: "У цьому сенсі я бажаю вам успіхів. Дякую за увагу".

Після цього кривавий диктатор очікував на шквал оплесків, але ніхто з присутніх і оком не кліпнув. Тож на обличчі Путіна був вираз розгубленості. Через якусь мить він поскавулів "Всьо". І спробував вже якось недолуго пожартувати.

Путін зганьбився під час зустрічі з дипломатами: дивіться відео

На цьому… на цьому… на жаль, церемонія у нас закінчується, адже санітарні обмеження досі діють. Нам не вдасться з вами поговорити особисто, але під час вашої роботи, впевнений, така можливість ще неодноразово буде. Усього вам найкращого. Дякую вам,

– додав він.

І після цих слів знову мовчанка. До слова, оці самі "санітарні обмеження" змусили дипломатів стояти за понад 10 метрів від кривавого диктатора. Настільки сильно він боїться будь-кого, з ким йому доводиться мати справу.

До слова, міністр закордонних справ Росії встиг виділитися черговою безглуздою заявою. Він під час спілкування з журналістами зауважив, що Росія та США перебувають у гарячій фазі війни.

Очільник нікому не потрібного у Росії міністерства продовжив сипати образи у бік України. Водночас бідкався, що військо "другої армії світу" наші захисники б'ють американською зброєю. І що Вашингтон постійно "погрожує все більш далекобійні та смертоносні системи постачати".