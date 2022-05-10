Путін жодного разу не згадав назву України на параді: це говорить про 3 речі

Знаєте, що найбільше вражає у промовах Путіна? Те, що він жодного разу не згадав назву нашої держави – України. Жодного разу!

І це говорить про три речі: По-перше, він боїться нас згадувати. Саме так, це відчувається. Йому неприємно. Для чого згадувати про зламані плани і поразки?

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Виправдання та маячня

Більше того, він виправдовується, що інших варіантів не було – "жодного шансу".

По-друге, він ще раз показав, що не визнає ані Україні, ані її кордонів. Постійно несе маячню про "захист Батьківщини і Росії", "історичні землі" та маніпулює історією.

Путін жодного разу не згадав назву нашої країни / Фото Getty Images

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Натяки Заходу

І по-третє, він знову пропонує розмову Заходу і натякає, що воює саме із Заходом.

Маємо знервованого і роздратованого Путіна. Він не хоче визнавати сам факт існування України, але виправдовується і дивиться на Захід.

9 травня у Москві вийшло нудним і жалюгідним.

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