Путін сам розповів, за що його можуть відсторонити від влади: наговорив на 20 років в'язниці

Владімір Путін офіційно визнаний воєнним злочинцем. Однак, мабуть, цього диктатору було замало. Тому він вирішив зізнатися й в інших злочинах. Цього разу в межах російського законодавства.

Путіну за його нові зізнання може грозити до 20 років ув'язнення згідно з Кримінальним кодексом Росії. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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За що можуть посадити Путіна

Нещодавно "придворний журналіст" Владіміра Путіна Андрєй Колесников опублікував нищівне для самого диктатора інтерв'ю. Примітно, що сам Путін розповів речі, які його компрометують.

Путін наговорив собі на 20 років ув'язнення в Росії. Тому що він офіційно заявив, що юридично ПВК "Вагнера" не існує. Це робить ПВК "Вагнера" є незаконним військовим формуванням,

– зауважив Сергій Жирнов.

Відповідно до статті 208 Кримінального кодексу Росії є кримінальна відповідальність не лише за створення, а й за фінансування незаконних військових формувань. А ми нагадаємо, що нещодавно російський президент також підтвердив виділення дуже немалих бюджетних коштів на діяльність групи "Вагнера".

Тобто Путіну та всім, хто підтримував за фінансування ПВК "Вагнера" "світить" від 14 до 20 років.

"Це унікальна річ. Бо Путін публічно визнав, як його відсторонять від влади в результаті наступного разу кремлівського перевороту. Коли його відсторонять, то посадять за статтю 208 КК Росії", – наголосив ексрозвідник.

Ця ситуація подібна до випадку, коли Путін, сидячи з Марією Львовою-Бєловою, визнав, що допомагав викрадати українських дітей. За що Міжнародний кримінальний суд одразу визнав його воєнним злочинцем та виписав ордер на арешт.

Сергій Жирнов про зізнання Путіна у злочинах: дивитись відео

"Остання поїздка Путіна"

Для Владіміра Путіна є багато викликів в найближчі місяці. Якщо йому пощастить не сісти за ґрати за фінансування незаконного військового формування, то арештувати його можуть в ПАР.

У Йоганнесбурзі 22 – 24 серпня відбудеться саміт блоку БРІКС. Диктатор мав би поїхати туди.

"Африканський саміт проходитиме у 20-х числах серпня. В цей час 1991 року створили ДКНС, а 2000-го року затонув човен "Курськ". На місці Путіна, я б не ризикнув поїхати. Може, його там і не арештують. Але поки його не буде в Москві, можливо, вже не буде куди повертатися",– зіронізував Жирнов.

Серпневий путч в Росії

Це спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 року, коли самопроголошений Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС) намагався усунути від влади президента СРСР Михайла Горбачова.

Зауважимо, що ПАР є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на його арешт. Тож вони б мусили заарештувати Владіміра Путіна як воєнного злочинця.

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