Путін знав про такий сценарій, – аналітик пояснив, який слід Росії в Казахстані

Казахстан довго перебував в орбіті Кремля. Тому Володимир Путін знав про сценарій, який зараз відбувається у країні.

Це помітно зокрема в тому, як швидко Росія зорієнтувалася і відправила війська. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Він вважає, що подібний розвиток ситуації обговорювали і під час саміту в Санкт-Петербурзі у грудні. Тоді всі відчували, що назріває.

Путін знав про такий сценарій,

– наголосив Семиволос.

За його словами, не Росія – основний інвестор в Казахстан, а Захід. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв це чудово розуміє і постійно на цьому наголошує.

Семиволос: Токаєв хоче вивести війська Росії якнайшвидше

Наприкінці грудня у Санкт-Петербурзі відбувся неформальний саміт, присвячений підвищенню ефективності співпраці між країнами. В ньому взяли участь президенти Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Дослідник зауважив, скільки російські військові пробудуть на території Казахстану – ніхто не знає: ні Путін, ні Токаєв.

Хоча Токаєв хоче вивести їх (війська – 24 канал) якомога швидше. Він відчуває, що це – дуже непопулярне рішення і багато людей його вважають зрадником,

– зауважив аналітик.

Він пояснив, що якщо Путін затягуватиме цей процес, він наражатиметься на ще більше незадоволення казахів і зростання антиросійських настроїв.

Варто не забувати Китай, який уважно за цим всім стежить. Він не буде задоволеним, якщо російські війська залишаться в Казахстані надовго. Адже Китай вважає Казахстан зоною своїх інтересів. Iгор Семиволос Директор Інституту близькосхідних досліджень

Ситуація в Казахстані не впливає на Україну

Семиволос вважає, що напряму ситуація в Казахстані не впливає агресію Росії проти України. "Плани Путіна не змінюються. Лише навпаки – вони укріплюються в думці, що довкола них – вороги, які плетуть змови", – сказав дослідник.

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