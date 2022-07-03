Путін знайшов країну, яка виконує роль слуги

Що стосується переговорів Путіна з Лукашенком. По-перше, Путін старанно шукав союзника і він знайшов-таки його, приборкавши Лукашенка. Далі читайте в ексклюзиві для сайту 24 каналу.

Себто, країну, яка виконує роль слуги. А в політичному сенсі Кремлю важливо, щоб він був не наодинці, а щоб долучилася ще якась країна.

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Росія стягує війська до Білорусі

Відповідно до цього відбувається різке збільшення російських військ та техніки на білоруській території. Це сигнал про те, що може бути повторна атака з території РБ за участю безпосередньо білоруських регулярних військ, а не лише російських.

Відтак, я вважаю, що Путін дотиснув Лукашенка і питання вступу чи не вступу того у війну залежить від російського президента. Останній зараз ще вагається поки. Ну, і Лукашенко намагається якимось чином ще балансувати.

А щодо передачі "Іскандерів" Білорусі, то це могло бути звичайним питанням військово-технічної співпраці. А заразом і умовою, яку озвучив Путіну його слуга. Що дайте нам чимось воювати і ми воюватимемо. А Путін каже: ось, на тобі, воюй. Все, що хочеш бери, лише б воював.

Путін намагається домовитися з Лукашенком / Фото Getty Images

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Про ядерну зброю

Можливо, тактична ядерна зброя може бути передана, щоб залякати світ. Лукашенко зараз більш залежний від ситуації, ніж сам Путін. Тому може вважатися більш непередбачуваним. Тож він, напевно, може до такого кроку вдатися, якщо його життю буде пряма загроза.

Так само я не виключаю й того, що Путін не зможе зважитися на щось подібне. Все залежатиме від того, як розвиватимуться події в Україні на східному фронті, що буде в Донецькій та Луганській областях. От це надзвичайно важливий момент.

В другу чергу, напевно, на Півдні – чи зможемо ми за допомогою зброї, яку нам передадуть, вибити ворога з окупованих південних територій.

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