Путін – хамелеон, – політтехнолог назвав 2 причини переговорної риторики диктатора
Кремлівський диктатор Владімір Путін знову заговорив про бажання вести так звані "переговори" з Україною. Насамперед через те, що цього хочуть росіяни. Так званий очільник Кремля робить все, щоб народ далі його підтримував.
Таку думку 24 Каналу озвучив російський політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, Путін зацікавлений у завершенні війни в Україні, однак виключно на його умовах.
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"Путіна часто ведуть"
Аббас Галлямов зазначив, що розмовам про так звані "переговори" сприяють настрої у російському суспільстві. Тому Путін ніби намагається переконати народ, що нібито "хоче миру" та "зробить усе для його досягнення".
Якщо він не буде цього робити, якщо люди відчують, що хочуть миру, а Путін – не хоче, то їм з ним – не по дорозі. А якщо так, то навіщо шукати альтернативу Путіну? Він і сам нібито хоче переговорів, щодня про це говорить. Путін – хамелеон. Помилка думати, що він веде. Часто його ведуть,
– припустив він.
Крім того, Кремлю потрібне призупинення війни, бо Росія втрачає величезні ресурси. Однак Путін не готовий робити для цього на все, не хоче виводити війська з території України. Він прагне, щоб мир був виключно на його умовах.
Владімір Путін: останні новини
- В Інституті вивчення війни вважають, що під час пресконференції на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму 5 червня Владімір Путін ненавмисно проговорився, що російські сили щомісяця можуть зазнавати в Україні втрат у 20 тисяч. Саме приблизно таку кількість, за словами української сторони, Росія кожного місяця мобілізує на війну.
- Диктатор несвідомо припустив, що приблизно 5 тисяч російських військовослужбовців гине в боях в Україні щомісяця, відповідно 15 тисяч – зазнають поранень.
- Кремлівський диктатор нещодавно заявив, що росіяни нібито "захищають самі себе в Україні" та запропонував уявити, що "США захопили частини територій Мексики", а потім змусили її боротися за повернення власних територій. Путін вважає, що нібито "те саме робить Захід щодо російсько-української кризи".
- Лунали повідомлення, що диктатор Владімір Путін постійно ходить на публічних заходах у бронежилеті. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що диктатор боїться змови внутрішніх еліт та змови між генералами. Саме тому там упродовж кількох місяців тривають різні чистки та кадрові зміни.