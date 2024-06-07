Путін – хамелеон, – політтехнолог назвав 2 причини переговорної риторики диктатора

Кремлівський диктатор Владімір Путін знову заговорив про бажання вести так звані "переговори" з Україною. Насамперед через те, що цього хочуть росіяни. Так званий очільник Кремля робить все, щоб народ далі його підтримував.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, Путін зацікавлений у завершенні війни в Україні, однак виключно на його умовах.

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"Путіна часто ведуть"

Аббас Галлямов зазначив, що розмовам про так звані "переговори" сприяють настрої у російському суспільстві. Тому Путін ніби намагається переконати народ, що нібито "хоче миру" та "зробить усе для його досягнення".

Якщо він не буде цього робити, якщо люди відчують, що хочуть миру, а Путін – не хоче, то їм з ним – не по дорозі. А якщо так, то навіщо шукати альтернативу Путіну? Він і сам нібито хоче переговорів, щодня про це говорить. Путін – хамелеон. Помилка думати, що він веде. Часто його ведуть,

– припустив він.

Крім того, Кремлю потрібне призупинення війни, бо Росія втрачає величезні ресурси. Однак Путін не готовий робити для цього на все, не хоче виводити війська з території України. Він прагне, щоб мир був виключно на його умовах.

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