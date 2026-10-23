Всі цілі "сво" будуть досягнуті, – Путін далі марить про перемогу у війні
Володимир Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів щодо війни в Україні. Водночас він наголосив, що всі цілі так званої "спеціальної військової операції" будуть виконані у будь-якому разі.
Про це повідомляють російські медіа.
Що сказав Путін
Очільник Кремля висловив думку про можливість досягнення домовленостей щодо ситуації в Україні. За його словами, російська сторона нібито згодна шукати розв'язки цієї "непростої ситуації", проте в разі відмови діятиме за власним сценарієм.
Він знову використав псевдоісторичну пропаганду для виправдання збройної агресії. Спікер стверджує, що росіяни та українці нібито є одним народом, посилаючись на вигадані генетичні дослідження.
"Я думаю, що ми можемо домовитися. Ми згодні з цим. Але якщо хтось хоче інакше, добре. Буде інакше", – заявив диктатор.
Водночас він наголосив, що відмова від переговорів з боку України чи її партнерів не змінить початкових намірів Москви. Російська сторона продовжує наполягати на виконанні своїх першочергових агресивних вимог.
Але в будь-якому разі ми свої завдання вирішимо, і всі цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті,
– заявив він.
До слова, помічник диктатора Росії Юрій Ушаков днями теж заявив, що справи нібито йдуть до завершення війни проти України. Водночас оцінити темпи цього процесу він не зміг.