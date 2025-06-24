Очільник МЗС Ірану у Москві: чи наважиться Путін допомогти союзнику і прямо піти проти США

Іракський міністр закордонних справ Аббас Аракчі прибув до Москви 23 червня 2025 року. Він мав зустріч із Володимиром Путіним. Причиною візиту, ймовірно, є удари по Ірану.

Напередодні Сполучені Штати Америки атакували іранські ядерні об'єкти. Аббас Аракчі, можливо, приїхав просити Путіна про допомогу, адже обидві країни вважаються партнерами. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що виходить, ніби Москва воює проти Вашингтону на території Ірану.

Дивіться також На руках кров українців: хто такий Алі Хаменеї і що буде з Іраном, якщо режим аятол впаде

Чи буде прямий конфлікт між Росією та США

Є повідомлення, що Росія окрім співчуття та слів підтримки не може нічого іншого дати Ірану у протистоянні з Ізраїлем та США.

"Аббас Аракчі приїхав до Москви із листом від духовного лідера Ірану Алі Хаменеї, у якому вони просять допомогу. Виникає питання, яку допомогу Росія може надати?", – висловився Валерій Клочок.

Більшість засобів протиповітряної оборони, які були в іранців, вони отримали від росіян. Як відомо, Ізраїль знищив значну частину цих ППО. Це показує їхню недостатню ефективність.

Я не думаю, що Росія спроможна в умовах атак, які здійснюють Збройні Сили України по території Росії, виділити певну кількість систем ППО. Територія Ірану велика та й самій Росії їх не вистачає,

– сказав керівник Центру громадської аналітики.

Попри це є варіант, що Кресль може домовитись із китайцями, щоб ті передавали Ірану свої засоби протиповітряної оборони під виглядом російських.

Проте таке довго приховувати не вдасться і європейці та американці, однозначно, про це дізнаються. Клочок вважає, якщо ситуація розвиватиметься саме так, то ні про яке потепління у відносинах між США та Росією й мови бути не може.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про успішний авіаудар по трьох ядерних об'єктах Ірану – Фордо, Натанзу та Ісфахану. За його словами, це була "дуже успішна військова операція", яка, на його думку, має спонукати Тегеран до завершення війни. Також повідомляється, що Ізраїль був заздалегідь попереджений про атаку, а США не планують нових дій, прагнучи повернути Іран до перемовин.