Для чого Путіну зустріч із сім'ями загиблих та як відбирали родини: аналіз ISW

Президент Росії Владімір Путін передвиборами в країні намагається "залицятися" до рідних загиблих на війні проти України. У Інституті вивчення війни проаналізували, для чого йому це потрібно.

Владімір Путін у своїй резидентці провів зустріч із родичами загиблих у війні проти України. Він наголосив на героїзмі загиблих російських військовослужбовців, які "захищали інтереси Росії".

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Путні вдає із себе доброзичливого лідера

Російський президент постійно наголошував на тому, що уряд підтримує сім'ї російських військовослужбовців.

Путін нещодавно відвідав подібні заходи, під час яких він представив себе як доброзичливого лідера, який піклується про добробут російських військових. Він демонстративно використовував свою владу, щоб виконувати прохання військових,

– зазначають аналітики.

Ймовірно, Путін збирається використати ці розголошені зустрічі як частину своєї передвиборчої кампанії, оскільки російські військовослужбовці та члени їхніх сімей складають значну кількість виборців.

Родини були відібрані

Можливо, у Кремлі ретельно вибирали сім’ї, які відвідали зустріч Путіна, щоб мінімізувати ризик того, що вони можуть сказати чи запитати про незручні речі.Росія всіляко приховує усі скарги на те, що відбувається у війську. Навіть російські медіа пишуть, що на зустрічі були присутні родичі п’яти загиблих російських військовослужбовців і вони мають зв’язки з російським урядом і військовими.

Зокрема, серед присутніх була вдова колишнього військовослужбовця Росгвардії, яка нині є головою Комітету сімей воїнів Вітчизни в Балашихі і радником глави Балашихи; вдова російського військовослужбовця, яка нині працює керівником Тамбовського відділення створеного Кремлем Фонду захисників Вітчизни; та члени родини колишнього настоятеля храму при штабі РВСН Росії, який раніше брав участь у конфліктах у Чечні та Сирії та був відомий як "священик-десантник".

Практика відбору тих, хто присутній на зустрічах із Путіним, є звичною для Кремля.

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