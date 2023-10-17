Путін у Пекіні неочікувано зустрівся з Орбаном: про що говорили

Російський президент Владімір Путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зустріч відбулась у столиці Китаю - Пекіні 17 жовтня.

Орбан обговорив з Путіним угорсько-російську співпрацю. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Про що говорили Путін та Орбан

Під час зустрічі Путін стверджував, що у Росії нібито "зберігаються стосунки з багатьма країнами Європи, зокрема Угорщиною".

За словами російського диктатора, відносини між Угорщиною та Росією в останні роки "вибудовувалися на врахуванні інтересів один одного". Крім того, було "зростання товарообігу", але цього року спостерігається падіння.

Водночас Орбан цинічно заявив, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії", а навпаки, метою Угорщини "було налагодити і розширити контакти".

Ми зацікавлені, щоб підтримати стосунки не лише на рівні спілкування, а й економіки, наскільки це можливо,

– сказав міністр.

Крім того, Орбан висловив подяку "Росатому" за те, що "залишається партнером", а "Газпрому" за те, що "виконує свої угоди".



Зустріч Путіна та Орбана / фото Index

Орбан осоромився заявами про Україну

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Орбан заявив, що його країна не буде підтримувати Україну, поки не відновлять права етнічних угорців.

Ще раніше Орбан заявив, що "не бачить" невдач Росії в Україні. За його словами, протягом повномасштабної війни Україна "не досягла ніяких успіхів". Ба більше, він просить ЄС не надавати нашій державі фінансування.