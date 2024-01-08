"Щоб побачити Путіна, треба, аби чоловік помер": чому очільник Кремля зустрівся з вдовами
Владімір Путін на Різдво приймав у себе вдів загиблих на війні росіян. Варто зауважити, що з родинами мобілізованих, які в цей час вимагали повернути їхніх чоловіків додому, так званий президент побачитись не захотів.
У Росії дедалі помітнішим стає "культ мертвих". Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, пояснивши, що російський диктатор віддає перевагу спілкуванню саме з родинами загиблих, а не живих окупантів.
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Чому Путін зустрівся з сім'ями загиблих
"Можна порівняти два світи: на Красній площі протестують дружини живих мобілізованих, а з Путіним зустрічаються дружини мертвих. Тобто виходить, щоб заслужити зустріч з Путіним треба, щоб твій чоловік помер", – зауважив політтехнолог.
Такий поділ є дуже символічним й має своє пояснення. Очільник Кремля готовий спілкуватися з вдовами, приймати їх у себе, бо у випадку загибелі людини він вже нічого не може змінити. З родинами мобілізованих говорити значно важче, адже вони мають багато запитань, на які Путін не має відповіді.
Щобільше, у Росії прогресує рух дружин мобілізованих. Спершу жінки вимагали назвати точну дату, коли їхні чоловіки повернуться додому. Далі закликали поміняти бійців на інших. Тепер їхні зауваження стали ще гострішими, а останні протести за російськими законами уже можуть назвати екстремізмом чи тероризмом.
Вони вже перейшли межу. Певною мірою саме жінки та матері солдатів зупинили війну в Чечні, тоді Росія програла. Все це може повторитися,
– припустив Михайло Шейтельман.
Що відбувається у Росії: актуальні новини
- Рідні мобілізованих росіян виходять на поодинокі пікети. Вони не вимагають закінчення війни, а лише просять, щоб їхніх чоловіків повернули додому. Мітинги відбулися біля будівлі російського міноборони. Цікаво, що протести у Росії заборонені, тому жінки виходять під приводом того, щоб нібито віддати шану так званим "героям сво".
- Путін у своїй резиденції зустрівся з сім'ями загиблих окупантів. В Інституті вивчення війни пояснили, що подібна зустріч може бути елементом передвиборчої кампанії. Російський диктатор хоче показати буцімто піклується про родини своїх солдатів.
- Країна-агресорка вирішила посилити росгвардію новими підрозділами та важким озброєнням. Спершу до її складу зарахували ПВК "Вагнера", а в січні 2024 року – батальйон "Восток" з так званої "днр". Через це військовий потенціал структури суттєво виріс. Судячи з усього, росгвардію тепер можуть активніше використовувати для різних операцій.