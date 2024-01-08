"Щоб побачити Путіна, треба, аби чоловік помер": чому очільник Кремля зустрівся з вдовами

Владімір Путін на Різдво приймав у себе вдів загиблих на війні росіян. Варто зауважити, що з родинами мобілізованих, які в цей час вимагали повернути їхніх чоловіків додому, так званий президент побачитись не захотів.

У Росії дедалі помітнішим стає "культ мертвих". Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, пояснивши, що російський диктатор віддає перевагу спілкуванню саме з родинами загиблих, а не живих окупантів.

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"Можна порівняти два світи: на Красній площі протестують дружини живих мобілізованих, а з Путіним зустрічаються дружини мертвих. Тобто виходить, щоб заслужити зустріч з Путіним треба, щоб твій чоловік помер", – зауважив політтехнолог.

Такий поділ є дуже символічним й має своє пояснення. Очільник Кремля готовий спілкуватися з вдовами, приймати їх у себе, бо у випадку загибелі людини він вже нічого не може змінити. З родинами мобілізованих говорити значно важче, адже вони мають багато запитань, на які Путін не має відповіді.

Щобільше, у Росії прогресує рух дружин мобілізованих. Спершу жінки вимагали назвати точну дату, коли їхні чоловіки повернуться додому. Далі закликали поміняти бійців на інших. Тепер їхні зауваження стали ще гострішими, а останні протести за російськими законами уже можуть назвати екстремізмом чи тероризмом.

Вони вже перейшли межу. Певною мірою саме жінки та матері солдатів зупинили війну в Чечні, тоді Росія програла. Все це може повторитися,

– припустив Михайло Шейтельман.

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