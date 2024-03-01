Побив усі рекорди: політолог розібрав "ритуальну" промову Путіна на зборах
Російський диктатор Владімір Путін 29 лютого звернувся з посланням до Федеральних зборів. Він уже традиційно погрожував ядерною зброєю, звинувачував у війні України, а особливу увагу звернув на проблеми сім'ї та жіночі консультації.
Головним адресатом маячні, яку рекордно довго озвучував Путін, – була внутрішня російська аудиторія. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини, російський опозиціонер Ігор Ейдман, додавши, що навіть Леоніду Брєжнєву не вдавалося настільки довго й нудно говорити, як це зробив Путін під час звернення.
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Одне послання – замість передвиборчої кампанії
Політолог зауважив, що майже половина людей під час заходу спали. Навіть присутні потім розповідали, що в кінці події почали падати мобільні телефони. Все через те, що гості засинали, а гаджети випадали з їхніх рук, настільки довго говорив Путін.
Втім головною метою диктатора було звернутися до своїх виборців. Адже "голосування" відбудеться вже зовсім скоро, а Путін ще не проводив ніякої передвиборчої кампанії. Вона йому навіть не потрібна, але так званий президент все-таки вирішив створити хоча б її імітацію.
Його промова була дуже "ритуальною". Хоч немає ніяких сумнівів, хто знову стане президентом, але кандидату треба давати якісь обіцянки, звертатися до різних категорій населення, тому він і вирішив поговорити. Більшу частину свого виступу Путін роздавав "віртуальні пряники",
– зауважив Ігор Ейдман.
Саме тому він пообіцяв багатодітним матерям додаткові виплати, вчителям – школи, ще комусь – житло, Так для кожної категорії очільник Кремля підготував свій меседж. До того ж всі ці обіцянки він озвучує вже багато років поспіль.
На жаль, у народу коротка пам'ять, тому вони швидко це забувають. Але крім цього, Путін мав продемонструвати "силу". Це також не було звернення до Заходу, адже там прекрасно розуміють що відбувається в Росії. До погроз і шантажу там готові,
– підкреслив російський опозиціонер.
Натомість росіянам було приємно чути нібито вони сильні та становлять для кого загрозу. Тому весь монолог диктатора був спрямований лише на росіян. Однак навряд чи все це додасть йому балів на "виборах". Для того, щоб його перемога була гарантованою, людей вже тепер змушують дистанційно голосувати. Це насамперед стосується бюджетників.
"Тож Путіну вже відтепер створюють "рекордний" результат, намагаючись навіть тут обійти Брєжнєва", – додав Ейдман.
Про що ще говорив Путін у зверненні
- Владімір Путін наобіцяв знизити рівень бідності. Найперше він звернув увагу на багатодітні та малозабезпечені родини й наказав чиновникам скоротити кількість тих, кого торкається бідність. Для цього держава нібито виділятиме додаткові кошти. Навіть пересічні росіяни висміяли слова свого президента. Вони здивувалися, що взагалі російська влада знає про бідність.
- Також Путін пообіцяв підвищити тривалість життя. За його словами, росіяни мають жити щонайменше 78 років. Такої цифри хочуть досягти до 2030 року, а далі вийти на ще більші показники. У людей одразу виникли питання, адже колись так званий президент обіцяв не збільшувати пенсійний вік, але обіцянки не дотримався. Відтак, можливо, влада знову планує це зробити, скориставшись нібито великою тривалістю життя.
- Очільник Кремля також відреагував на можливе введення військ НАТО в Україну. Традиційно його єдиним аргументом стала ядерна зброя. Не довго думаючи, Путін почав щось говорити про нібито трагічні наслідки. Далі сказав, що Захід не розуміє, що таке війна й нагадав присутнім, що Росія має зброю, яка може вражати далекі цілі.
- Окремо Путін фантазував про світопорядок і заявив, що нібито "без сильної Росії він неможливий". Також згадав про русофобію, яка "позбавляє розуму", і про буцімто небезпеку після вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Щодо цього диктатор сказав, що посилить західне угрупування, але не з метою нападу.