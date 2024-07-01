Вони суттєво зміцнюють позиції: кому зараз довіряє Путін

Після кадрових перестановок у Кремлі не відбулося ніякого посилення влади Владіміра Путіна. Але варто звернути увагу на те, хто з оточення диктатора зміцнює свої позиції, а хто навпаки втрачає.

Таку думку 24 Каналу висловив засновник видання "Важливі історії" Роман Анін, додавши, що відставки Ніколая Патрушева, Сєргєя Шойгу та багатьох інших не свідчить про укріплення режиму Путіна. Всі ці люди колись були "стовпами" влади так званого президента.

Дивіться також Принц крові․ Як могутній клан Патрушевих хоче дорватися до влади в Росії після смерті Путіна

Кому зараз довіряє Путін

Для країни, яка воює, відставка міністра оборони та людей, які відповідали за забезпечення армії, свідчить про серйозні проблеми. Владімір Путін розуміє, що не все йде за планом.

Тепер свої позиції зміцнюють люди, які впродовж 20 років всіляко обслуговували Путіна. Наприклад, колишній охоронець диктатора Алюксєй Дюмін став секретарем Державної ради Росії. Це важливе відомство, яке утворили вже після початку війни в Україні.

Ще один приклад. Зараз головна людина в Росії, яка відповідає за всі кадрові призначення, – це помічник президента Дмітрій Миронов. Він 20 років був ад'ютантом Путіна, фактично спав у сусідній кімнаті та виконував будь-які доручення,

– сказав Роман Анін.

Якщо подивитися на те, кому переходять конфісковані активи, підприємства, то побачимо, що їхніми власниками стають охоронці Путіна. Саме їм зараз найбільше довіряє російський диктатор. Щодо інших людей цілком ймовірно незабаром почнуться репресії.