Не наш вибір, – у Росії вистачило нахабства звинувачувати у своїх бідах всіх, крім себе
Кремлівський диктатор Владімір Путін затвердив нову редакцію концепції зовнішньої політики Росії.Він цинічно заявив, що кардинальні зміни міжнародного життя змусили Москву "серйозно скоригувати ключові документи стратегічного планування".
У п'ятницю, 31 березня, російський диктатор Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики, в якій визначив Росію як "оплот русского мира" та "захисницю православної церкви". Також у документі прописано, що "Росія не вважає себе ворогом Заходу". Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.
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Росія продовжує цинічно брехати про свої злочини
У Кремлі продовжують цинічно брехати щодо війни в Україні. Зокрема, там запевняють, що Захід "змусив вжити Росію заходів щодо захисту своїх життєво важливих інтересів на українському напрямку".
Також у Москві стверджують, що саме США розв'язали "нову гібридну війну.
"Вона спрямована на всіляке ослаблення Росії, включаючи підрив її творчої цивілізаційної ролі, силових, економічних та технологічних можливостей, обмеження її суверенітету у зовнішній та внутрішній політиці, руйнування територіальної цілісності. Такий курс Заходу набув всеосяжного характеру і закріплений на доктринальному рівні", – запевняють у Кремлі.
Інші тези концепції Кремля:
- вводиться теза про використання збройних сил для відбиття або запобігання нападу на Росію або її союзників;
- зазначено симетричні й асиметричні заходи у відповідь на погрози на адресу Росії;
- передбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності жорстко припинятимуться;
- заявлено стратегічне партнерство з Китаєм та Індією.