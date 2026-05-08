Путін звинуватив Україну у тероризмі через зрив авіасполучення на півдні Росії
- Владімір Путін звинуватив Україну в "тероризмі" через атаку дронів на центр авіанавігації в Ростові-на-Дону.
- Віце-прем'єр РФ Віталій Савельєв заявив, що авіарух на півдні Росії відновиться за 2-3 дні.
Владімір Путін прокоментував удар дронів по центру авіанавігації у Ростові-на-Дону. Він назвав це "тероризмом".
Про це він висловився на нараді Радбезу Росії.
Дивіться також "Це просто апокаліпсис": у Росії – колапс в аеропортах, пасажири істерять через "закрите небо"
Що Путін сказав про проблеми з авіасполученням на півдні Росії?
Російський диктатор Владімір Путін заявив, що атака на центр аеронавігації у Ростові-на-Дону є "актом безумовного тероризму". За його словами, це нібито могло становити загрозу цивільній авіації, якби не професіоналізм диспетчерів.
Як зазначив віце-прем'єр РФ Віталій Савельєв, авіарух на півдні Росії має відновитися протягом 2 – 3 днів. Інженери перевіряють справність систем.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що у Ростові 8 травня під приціл Сил оборони могли опинитися низка військових підприємств різного рівня. Найімовірніше, працювали ракетами "Нептун".
Дрони та ракети масштабно атакували Росію 8 травня
Україна втретє атакувала НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію в Пермі, що розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.
Також було уражено нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославській області. Це за 675 кілометрів від України.
На півдні Росії тимчасово закрили 13 аеропортів після удару дрона по будівлі "Аеронавігації" у Ростові-на-Дону.
У російських аеропортах застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів, за прогнозами, ситуація лише погіршуватиметься. На півдні країни скасували або затримали понад 80 рейсів. Значні проблеми виникли й у Москві: у Шереметьєво, Домодєдово та Внуково, за підрахунками журналістів, скасували понад 200 рейсів, ще сотні затримуються.
У Грозному, Чечня, прилетіло по району Ханкала, де розміщена велика російська військова база. Другий дрон влучив поблизу залізничного вокзалу у центрі Грозного, а це приблизно за 2 кілометри від резиденції Рамзана Кадирова.