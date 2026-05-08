Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини світу Путін звинуватив Україну у тероризмі через зрив авіасполучення на півдні Росії
8 травня, 20:15
3
Оновлено - 20:40, 8 травня

Путін звинуватив Україну у тероризмі через зрив авіасполучення на півдні Росії

Сергій Попович
Основні тези
  • Владімір Путін звинуватив Україну в "тероризмі" через атаку дронів на центр авіанавігації в Ростові-на-Дону.
  • Віце-прем'єр РФ Віталій Савельєв заявив, що авіарух на півдні Росії відновиться за 2-3 дні.
Слухати новину 00:28 хв

Владімір Путін прокоментував удар дронів по центру авіанавігації у Ростові-на-Дону. Він назвав це "тероризмом".

Про це він висловився на нараді Радбезу Росії.

Дивіться також "Це просто апокаліпсис": у Росії – колапс в аеропортах, пасажири істерять через "закрите небо" 

Що Путін сказав про проблеми з авіасполученням на півдні Росії?

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що атака на центр аеронавігації у Ростові-на-Дону є "актом безумовного тероризму". За його словами, це нібито могло становити загрозу цивільній авіації, якби не професіоналізм диспетчерів.

Як зазначив віце-прем'єр РФ Віталій Савельєв, авіарух на півдні Росії має відновитися протягом 2 – 3 днів. Інженери перевіряють справність систем.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що у Ростові 8 травня під приціл Сил оборони могли опинитися низка військових підприємств різного рівня. Найімовірніше, працювали ракетами "Нептун".

Дрони та ракети масштабно атакували Росію 8 травня

  • Україна втретє атакувала НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію в Пермі, що розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною.

  • Також було уражено нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославській області. Це за 675 кілометрів від України.

  • На півдні Росії тимчасово закрили 13 аеропортів після удару дрона по будівлі "Аеронавігації" у Ростові-на-Дону.

  • У російських аеропортах застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів, за прогнозами, ситуація лише погіршуватиметься. На півдні країни скасували або затримали понад 80 рейсів. Значні проблеми виникли й у Москві: у Шереметьєво, Домодєдово та Внуково, за підрахунками журналістів, скасували понад 200 рейсів, ще сотні затримуються.

  • У Грозному, Чечня, прилетіло по району Ханкала, де розміщена велика російська військова база. Другий дрон влучив поблизу залізничного вокзалу у центрі Грозного, а це приблизно за 2 кілометри від резиденції Рамзана Кадирова.

Пов'язані теми:

Володимир Путін
Новини Росії Вибухи в Росії
Війна Росії з Україною