Путін – наше все: організатори фіналу ЧС-2018 серйозно зганьбились

Напередодні на стадіоні "Лужники" у Москві відбувся фінал так званого чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Франції та Хорватії. У зв'язку з таким гучним успіхом команд на грі були присутніми президент Франції Еммануель Макрон і очільниця Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, а також довготривалий господар Кремля Володимир Путін і голова ФІФА Джанні Інфантіно.

Власне вирішальна гра завершилася перемогою французів із рахунком 4:2. А після неї вищезазначені світові лідери вийшли на поле, щоб нагородити футболістів, однак раптово пішов сильний дощ.

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Зауважимо, що у цей момент в організаторів знайшлася лише одна парасалька, яку, звісно, розкрили над Путіним, натомість інші політики змушеними були мокнути – зокрема, найбільше дісталося французькому президенту Еммануелю Макрону.

До слова, за кілька хвилин парасолі винесли все ж усім, але навіть такий нетривалий конфуз спровокував бурхливу реакцію у мережі. Зокрема, юзери, в тому числі й іноземні, пишуть про особливе становище Путіна та єдину розчепірку на всю Росію.

Единственный зонт — над Путиным. А гости пусть мокнут pic.twitter.com/cUeaUTs0gc — Kirill Artemenko (@be_art) 15 July 2018

Putin outsmarts other world leaders yet again by bringing an umbrella to a torrential downpour, while leaving Macron and Grabar-Kitarovic to soak pic.twitter.com/PYHNJsOvRx — max seddon (@maxseddon) 15 July 2018

"Путін знову переграв інших світових лідерів, оскільки приніс парасольку на проливний дощ і таким чином залишив Макрона та Грабар-Кітаровіч мокнути"

Putin enjoying the only umbrella pic.twitter.com/650KSkMfOl — Roberto Aram Ferdman (@robferdman) 15 July 2018

"Путін насолоджується єдиною парасолькою"

Got to love Putin being shielded by enormous umbrella while Macron getting completely soaked pic.twitter.com/fvctH7ZBAV — Shaun Walker (@shaunwalker7) 15 July 2018

"Мені подобається, що Путін укрився за величезною парасолькою, а Макрон повністю вимокнув"

"One umbrella just for me only" pic.twitter.com/VKyCzec8iH — Masaku (@masaku_) 15 July 2018

"Одна парасоля – тільки для мене"

So how many umbrella should we bring



Putin: just one they didn't let us win, let them soak #FRACRO pic.twitter.com/qtSGZNgVuN — Fresh Prince (@iamwytunes) 15 July 2018

"І скільки парасольок принести? Путін: "Тільки одну, вони не дали нам виграти, нехай мокнуть"

Imagine being the person on the platform who had the first umbrella.



Then having to deciding which world leader to hold it over.



Putin probably your safest option. #WorldCupFinal — Chris Quilietti (@ChrisQ_1) 15 July 2018

"Уявіть, що Ви – там сама людина, яка має єдину парасольку на платформі. І вам треба вирішити, кого зі світових лідерів їм прикрити. Звичайно, Путін – найбезпечніший варіант"

Do they only have one umbrella in Russia?!! — Siobhan ️ (@Sio_Chamberlain) 15 July 2018

"У них що, одна парасолька на всю Росію?!"

In Mother Russia only Putin gets an umbrella pic.twitter.com/oGrnRIxJnE — Katy Tur (@KatyTurNBC) 15 July 2018

" У Расіюшці лише Путін має парасолю"

I'm obsessed with this president of Croatia who is kitted out in white pants in the pouring rain and does not give a fuck. Only lady up there, only person wearing her team colors, and only person not under an umbrella. #WorldCupFinal — Anjoli Anand (@anjolianand) 15 July 2018

"Захоплююся президенткою Хорватії, яка стоїть під проливним дощем у білих штанях і їй діла до цього немає. Єдина жінка, єдина – у кольорах своєї команди та єдина, що стоїть не під парасолькою"

Український політолог Олексій Голобуцький своєю чергою зауважив, що над Путіним підняли парасольку, аби тому грим не розмило та ботокс не потік.

Во время дождя, чтоб грим не размыло и ботокс не поплыл, зонтик был только над Путиным.)) pic.twitter.com/ijUWjqirrn — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 15 July 2018

Нагадаємо, що це був не єдиний конфуз, який стався на фіналі ЧС-2018. Так, під час самої гри на поле вибігли дівчата у міліцейській формі. Згодом з’ясувалося, що це активістки Pussy Riot.