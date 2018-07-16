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Путін – наше все: організатори фіналу ЧС-2018 серйозно зганьбились

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Хитрий Путін і його парасолька
Хитрий Путін і його парасолька / FIFA / Getty Images

Напередодні на стадіоні "Лужники" у Москві відбувся фінал так званого чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Франції та Хорватії. У зв'язку з таким гучним успіхом команд на грі були присутніми президент Франції Еммануель Макрон і очільниця Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, а також довготривалий господар Кремля Володимир Путін і голова ФІФА Джанні Інфантіно.

Власне вирішальна гра завершилася перемогою французів із рахунком 4:2. А після неї вищезазначені світові лідери вийшли на поле, щоб нагородити футболістів, однак раптово пішов сильний дощ.

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Зауважимо, що у цей момент в організаторів знайшлася лише одна парасалька, яку, звісно, розкрили над Путіним, натомість інші політики змушеними були мокнути – зокрема, найбільше дісталося французькому президенту Еммануелю Макрону.

До слова, за кілька хвилин парасолі винесли все ж усім, але навіть такий нетривалий конфуз спровокував бурхливу реакцію у мережі. Зокрема, юзери, в тому числі й іноземні, пишуть про особливе становище Путіна та єдину розчепірку на всю Росію.

"Путін знову переграв інших світових лідерів, оскільки приніс парасольку на проливний дощ і таким чином залишив Макрона та Грабар-Кітаровіч мокнути"

"Путін насолоджується єдиною парасолькою"

"Мені подобається, що Путін укрився за величезною парасолькою, а Макрон повністю вимокнув"

"Одна парасоля – тільки для мене"

"І скільки парасольок принести? Путін: "Тільки одну, вони не дали нам виграти, нехай мокнуть" 

"Уявіть, що Ви – там сама людина, яка має єдину парасольку на платформі. І вам треба вирішити, кого зі світових лідерів їм прикрити. Звичайно, Путін – найбезпечніший варіант"

"У них що, одна парасолька на всю Росію?!"

" У Расіюшці лише Путін має парасолю" 

"Захоплююся президенткою Хорватії, яка стоїть під проливним дощем у білих штанях і їй діла до цього немає. Єдина жінка, єдина – у кольорах своєї команди та єдина, що стоїть не під парасолькою"

Український політолог Олексій Голобуцький своєю чергою зауважив, що над Путіним підняли парасольку, аби тому грим не розмило та ботокс не потік.

Нагадаємо, що це був не єдиний конфуз, який стався на фіналі ЧС-2018. Так, під час самої гри на поле вибігли дівчата у міліцейській формі. Згодом з’ясувалося, що це активістки Pussy Riot.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Чемпіонат світу з футболу - 2018 Мережа Меми Хорватія Новини спорту Москва Курйозні новини Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 канал
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