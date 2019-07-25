Путін продовжує тиск на Україну, – дипломат

Путін не отримує того, що хоче від України. Президент Зеленський не йде на поступки. Тому Путін продовжує утримувати захоплених моряків, паспортизує українських громадян, зриває обмін військовополоненими.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

Читайте також: СБУ затримала російський танкер NEYMA, що блокував українські кораблі в Керченській протоці

За його словами, щодо так званої паспортизації українців російськими окупаційними аусвайсами важливі наші дипломатичні зусилля. Потрібно, щоб західні партнери вживали певних заходів. Але й Україна повинна вжити відповідних кроків.

Влада повинна попередити громадян України, які захочуть отримати паспорти РФ, що ми не визнаватимемо будь-яких кроків, які здійснюватимуться ними з такими документами. Приміром, угоди про продаж-купівлю на окупованих територіях не матимуть законної дії,

– говорить Олександр Хара.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі? Росія почала видавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу в квітні. Після указу Путіна, відповідно до якого українці з окупованих територій можуть отримати документи за спрощеною процедурою. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок для українців з окупованого Криму. Пізніше з’явився указ про те, що російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. За повідомленням пропагандистських ресурсів, раніше заявки на отримання російського паспорта нібито подали щонайменше 12 тисяч жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей. Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що це спланована провокація в порушення мінських домовленостей. Україна готова ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.

Дипломат наголошує: українські громадяни, яких утримує Путін в ув’язненні, – заручники, інструмент для ведення війни Росії проти України.

Якби Офіс Президента Зеленського погодився на умови Росії, що в Україні ніби громадянська війна, треба вести прямі переговори з окупаційними терористичними адміністраціями, то Путін поступово звільняв би українських заручників. Але Зеленський не йде на поступки в ключових для держави питаннях. Тому Путін продовжує тиск,

– зауважив Хара.

Читайте також: Росія відреагувала на захоплення СБУ свого танкера NEYMA

Експерт наголосив, що президент Зеленський досить блискавично відповів на укази Путіна, запропонувавши отримати український паспорт за спрощеною процедурою тим, чиї права і свободи порушують в їхніх країнах. Це дуже влучна і вдала асиметрична відповідь. Єдине, зауважує Хара, що розробляти документи і механізми можна почати зараз.