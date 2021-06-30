У Путіна з Байденом та Зеленським немає точки компромісу, – російський журналіст Яковенко

Риторика очільника Кремля Володимира Путіна лишається незмінною. Причиною для ескалації може бути лише послаблення оборони України.

Про це в ефірі сказав російський журналіст Ігор Яковенко. Він прокоментував "пряму лінію" запитань до Путіна, яка відбулася 30 червня.

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Путін відреагував на закон про корінні народи. Він вдає, що не розуміє. Тому, як зазначив Яковенко, все лишилося все на тому самому рівні. Це ті самі снаряди інформаційної війни, які Путін кидає щодо цього.

Про діалог із Зеленським та Байденом

Під час лінії запитань очільник Кремля заявив, що не знає про що може говорити із Володимиром Зеленським. Оскільки вважає, що Україна під зовнішнім управлінням. Ігор Яковенко переконаний, що Путін навіть з участю інших країн не є співрозмовником.

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"Якщо йде діалог, то має бути простір спільних цінностей. Тобто якісь цінності та цілі мають відрізнятися, але має бути простір, де вони сходяться і співрозмовники шукають рішення. У Путіна з Байденом та Зеленським немає жодної точки в просторі цінностей, де є компроміс. Такої точки не існує", – вважає Яковенко.

На думку російського журналіста, варто лише визволяти заручників. Однак про це варто говорити лише за участю посередників, а не перших осіб держави.

Що може бути причиною ескалації

У 2014 році Путін виправдовував свої дії тим, що захищав російськомовне населення. Крім цього, він часто згадує закон про мову. Ігор Яковенко вважає, що це не може стати причиною для ескалації, хіба спричинить войовничу риторику.

З важкістю уявляю собі це причиною реальної ескалації. Росії треба тільки одне – різке ослаблення самої України. Нічого іншого тут не може бути. Тільки якщо обороноздатність України зменшиться, то виникне реальна загроза військового вторгнення,

– пояснив Яковенко.

Істерика щодо НАТО

Путіну не подобаються навчання Північноатлантичного альянсу біля Чорного моря. Він говорить про загрози для Росії з боку України, хоча провокує частіше Кремль.

"Путіна турбує, як він сказав, військове освоєння території України. У нього справді істерика. Думаю, існує зворотна ситуація: чим більше Україна співпрацюватиме з НАТО, то меншою буде загроза від Росії", – сказав Яковенко.

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