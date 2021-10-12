У Путіна допускають постійні контакти Нуланд і Козака щодо Донбасу

12 жовтня 2021 , 15:41
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Джерело:

ТАСС

У Кремлі заявили про можливість відновлення постійних контактів з США щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, країна-агресорка заявила про ймовірність постійних Дмитра Козака і Вікторії Нуланд.

Нуланд – заступниця держсекретаря США. Козак – заступника голови адміністрації президента Росії. 

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Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – заявив, що формат переговорів між Нуланд і Козаком начебто може з'явитися на постійній основі. Водночас жодних заяв з боку США на цю тему не було.

Нуланд прибула до Москви

  • Нуланд перебуває під санкціями з боку Росії. Їх запровадили, коли США ввели санкції проти Росії.
  • Обмеження, накладені на політикиню, фактично забороняли їй в'їзд до Росії. 
  • Водночас 11 жовтня вона прибула до Москви з робочим візитом. 
  • У планах політикині – зустрічі з високопосадовцями та іншими співрозмовниками.
  • Метою є обговорення низки двосторонніх, регіональних та глобальних питань. Зокрема, ЗМІ прогнозували, що політикиня зустрінеться з заступниками міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим і Андрієм Руденком.
Автор: Мар'яна Бекало