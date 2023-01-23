Путіна гостро обізвали на шоу Соловйова: відео з прямого ефіру

"Експерти" гострополітичних ток-шоу на Росії гостро обізвали свого диктатора Путіна. Загалом російські пропагандисти готують своє "насєлєніє" до поразки.

На шоу Соловйова в Росії гостро обізвали Путіна, повідомляє 24 Канал. А ще на цій же програмі бились в істериці через слова Зеленського про Путіна.

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Путін – кульгава кобила

На шоу Соловйова один з експертів розмірковував, що чекає на Росію. Заговорився до того, що назвав Путіна – кульгавою кобилою.

До влади прийде умовний Навальний, Галкін. Цих гномів – величезна лава запасних. У них уся конюшня. У нас одна кульгава кобила. Ми її будемо "той тово" поки вона на цьому іподромі не вискочить,

– сказав росіянин.

Тож, як зазначили ведучі 24 Каналу, в Росії Путіна будуть тримати скільки треба, поки він не дохрамає десь. Диктатор живе у вакуумі, довкола нього вакуум. Якщо і з'являються якісь люди, то це ФСОшники, бо обличчя одні й ті ж. Ліва рука не рухається. Наша кобила кульгає на ліве копито.

Путіна гостро обізвали на шоу Соловйова: дивіться відео

Пропагандисти готують "насєлєніє" до поразки

Загалом російські пропагандисти все частіше готують своє "насєлєніє" до поразки. Вони вже говорять про те, що вихід на кордони 1991 року – це не поразка. Росію перемогти неможливо. Вона перемогла, бо денацифікувала, демілітаризувала Україну.

А ще один пропагандист Тигран Кеосаян точно знає, якщо станеться Карибська криза 2.0, то Росія точно відкриє ядерні шахти. Цікаво, що навіть ISW, Пентагон, Байден точно нічого не знають, щодо використання Росією ядерної зброї, а ось Кеосаян обізнаний в усьому. Черговий цирк з країни "Шапіто".

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