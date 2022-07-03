Це відбитий неадекват, – Фейгін про розмову Путіна з Макроном перед вторгненням

Росіяни вірять, що можуть змусити Україну до капітуляції. Однак на цьому етапі це вже неможливо.

Хоча, щоб це зрозуміти, треба було б вивчити стенограму перемовин Еммануеля Макрона з Путіним за 20 лютого – якраз перед повномасштабним вторгненням. Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Свою думку він висловив 24 каналу.

Зверніть увагу Китай чекає, коли Росія впаде, – Фейгін

За його словами, кремлівський диктатор тоді розмовляв з французьким президентом і вже знав, що нападе на Україну. Він був переконаний, що за якийсь тиждень зможе забрати цілу країну.

І це не заважало йому спілкуватись з Макроном, як кримінальний авторитет, додав Фейгін. Макрон це в цей час поводився як відповідальний політик, який щиро переживає, щоб у Європі не було війни.

І оці 100 годин плівок показали в Єлисейському дворі для того, щоб показати, з ким Макрон мав справу. Путін – це ж відбитий неадекват,

– наголосив Фейгін.

Стрім Кучер та Фейгіна: дивіться відео

Розмови Макрона з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон часто дзвонив Путіну не лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Активний діалог з главою Кремля він вів й до 24 лютого.

Виявляється, що за 4 дні до повномасштабної війни президент Франції Еммануель Макрон дзвонив Путіну, щоб поговорити про Мінські угоди.

У Франції навіть зняли документальний фільм про те, як Макрон проводить перемовини із російським диктатором. З нього стає зрозуміліше, наскільки сильно Європа виявилася не готова до війни.

Раніше Макрон розповів, що іноді його дзвінки до Володимира Путіна відбувалися на прохання Києва, проте все частіше він дзвонив до лідера Кремля за власною ініціативою.

Цікаво також – Макрон дає зброю тоді, коли починається критика: дивіться відео