У Путіна інша мрія, – Резніков певен, що Росія не бомбардуватиме Україну

Глава Міноборони Олексій Резніков не вірить у сценарій бомбардування чи ракетної атаки Росії на Україну. Мовляв, навіть якщо Кремль таки вирішить нападати, то Володимир Путін хоче, щоб тут його війська зустрічали з квітами.

В ефірі проєкту Олексій Резніков запевнив, що абсолютно чесно не вірить, що в тактиці Кремля є потреба завдавати удару бомбами чи ракетами по Україні.

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Путін хоче, щоб його зустрічали з квітами

За словами міністра оборони, навіть якщо Кремль вирішить продовжувати експансію, бомбардування не буде. Мовляв, Володимир Путін вірить у те, що його будуть зустрічати на вулицях з квітами.

Він мріє бути "збирачем земель Російської Імперії". Мріє відновити Російську Імперію, включно з Польщею, як сьогодні сказав президент Квасневський (Александер Квасневський, президент Польщі в 1995 – 2005 роках – 24 канал). І зі Словаччиною, Угорщиною, Чехією та навіть країнами Балтії,

– переконаний Олексій Резніков.

Тому він переконаний, що для Путіна немає жодного сенсу бомбардувати ці території, адже він мріє побачити перед собою квіти на вулицях.

Можливе вторгнення Росії: останні новини

Як не дивно, в останні дні найбільше панікувати через можливий напад Росії почали ті, хто мав би бути з Україною до останнього – її міжнародні партнери.

Так, вже ціла низка західних країн планують евакуацію своїх дипломатів, їхніх сімей чи навіть усіх своїх громадян з України. Все через загрозу нового ймовірного вторгнення Росії.

За останніми даними, Росія зібрала біля українських кордонів до 120 тисяч військових. Водночас розвідка США намагається дізнатися, чи Росія бува не перекинула до кордону України ще й ядерну зброю.

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