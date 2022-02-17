У Путіна "кишка тонка", на війну не наважиться, – російський політолог про обстріли на Донбасі
Бойовики обстріляли Станицю Луганську, проте провокації Росії на Донбасі були передбачуваними. На повномасштабну війну проти України Володимир Путін наважитися не зможе.
Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політолог Дмитро Орешкін. За його словами, те, що Кремль не може відступити просто так – зрозуміло.
Зверніть увагу Уважно стежать: в ЄС відреагували на обстріли Станиці Луганської
Росія намагається залякати Україну
Путін, на думку Орешкіна, намагається у будь-який спосіб зберегти обличчя. У цьому сенсі провокації на території ОРДЛО очікувані.
Водночас головне завдання України – не піддатися на провокації, додав політолог. Серйозних атак Путін зробити не може, адже над ним "висять" надто серйозні санкції Заходу.
Якщо на території ОРДЛО у великій кількості активізуються російські військові, то Захід буде змушений ввести санкції. Тому наразі мовиться про залякування, але менш масштабне, ніж було 2 – 3 тижні тому, сказав Дмитро Орешкін.
На масштабну війну Путін піти не може – "кишка тонка". Проте більш огидні загострення саме з території псевдореспублік – це було передбачувано. Думаю, українське військове та політичне керівництво готове до цього.
Орешкін про обстріли на Донбасі: дивіться відео
Загострення на Донбасі: коротко
- 17 лютого Кремль пустив в хід тяжку зброю на Донбасі. Від початку доби бойовики приблизно 30 разів порушили домовленість щодо припинення вогню.
- Російські окупаційні сили атакували не лише позиції наших військових, а й цивільні об'єкти та житлові квартали.
- Поцілив ворог в дитячий садок у Станиці Луганській, троє працівників отримали контузії. Українські військові допомогли доправити в укриття вихователів та дітей. Також під обстріл, зокрема, потрапив й ліцей у Врубівці.
- За фактами обстрілів бойовиків Служба безпеки України та Офіс генпрокурора відкрили провадження.
- Президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває на Донбасі, назвав відповідні події "великою провокацією".