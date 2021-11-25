Путіна в Києві чекає хіба ОПЗЖ, – Данілов

Олексій Данілов зазначив, що Володимира Путіна в Києві може чекати хіба "Опозиційна платформа – За життя". Однак в партії запевнили, що навіть їм не треба.

Секретар РНБО таким чином прокоментував ймовірність масштабного нападу Росії на Україну. Данілов наголосив, що Путіна ніхто тут не чекатиме.

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Якщо Путін має напасти на незалежну нашу країну, має прийти в Київ, в мене питання: хто його, крім, скажімо, ОПЗЖ, буде тут чекати?...Чого він має сюди припертись?

– наголосив Данілов.

Політик додав, аби закінчилась війна на Донбасі, окупантам просто треба піти з нашої землі.

В ОПЗЖ кажуть, що Путіна не чекають

Нардеп Нестор Шуфрич заперечив слова Данілова. Каже, що в ОПЗЖ начебто не хочуть війни, тож Путіна не чекають.

"Ми єдині в тому, щоби війни не було. Щоб не було загрози ні на кордонах, ні на лінії розмежування", – сказав політик.

Також Шуфрич думає, нібито загрози нападу Росії немає. Однак він каже, що всі розуміють – це може бути катастрофа світового масштабу.

Загроза є, – Данілов

Натомість Данілов відповів Шуфричу, що загроза є і не тільки ззовні. Існує внутрішня загроза, враховуючи "5 колону". Секретар РНБО констатував "якби ми були єдині, то Путін себе б так зухвало не вів би".

Що відомо про загрозу ймовірного нападу Росії