Хто може замінити Путіна: ексагент КДБ назвав можливі прізвища

Зі змінною активністю тривають розмови про потенційних наступників Владіміра Путіна, коли він помре або його усунуть. На місце російського диктатора цілять багато людей.

Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов перелічив 24 Каналу, хто може посісти місце Путіна.

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"Замінити Путіна може хто завгодно, тому що ми 23–24 червня переконались, що нема ніякого президента Росії. Коли пішов Пригожин, усі сховались по нірках", – констатував Жирнов.

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Так, російського диктатора може замінити будь-який чиновник з державної обойми:

голова держдуми Вячєслав Володін;

очільниця ради федерації Валєнтіна Матвієнко;

прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін;

мер Москви Сєргєй Собянін;

секретар ради безпеки Ніколай Патрушев;

заступник голови ради безпеки Дмітрій Медведєв.

Що сталось 23–24 червня

Очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, який останнім часом багато конфліктував з російським міноборони, оголосив "марш справедливості" військовому керівництву після нібито удару по тилах його найманців.

Під час заколоту вагнерівці встановили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем і кількома дорогами, що ведуть на Москву. Однак після телефонної розмови з Алєксандром Лукашенком Пригожин несподівано звернув "путч".

Бойовики, які відмовились підписувати контракт з міноборони, вирушили до Білорусі, де отаборились у кількох місцях і напружували ситуацію на кордоні з країнами ЄС.

Доля ватажка вагнерівців тривалий час була невідома – Пригожин записував відеозвернення, правдивість яких була під сумнівом. Зрештою ввечері 23 серпня, рівно за два місяці після "перевороту" в Росії, Пригожин розбився на власному літаку у Тверській області.

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