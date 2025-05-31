У Кремлі обговорюють заміну Путіна: ЗМІ розповіли, хто може стати новою президенткою Росії

У Кремлі, схоже, розробляють план заміни влади. Ключову роль у просуванні ідеї відіграє Михаїл Ковальчук, який неофіційно вважається "людиною №2" в країні.

Ковальчук лобіює кандидатуру доньки Путіна, як його наступниці, повідомляє 24 Канал з посиланням на російських інсайдерський паблік ВЧК-ОГПУ.

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Що відомо про ідеї заміни Путіна на доньку

Так, одразу кілька джерел видання стверджують, що ідею зміни влади в Росії просувають Михаїл Ковальчук за підтримки свого брата Юрія – "банкіра Путіна" та одного із найближчих до президента олігархів.

Вони вважають, що наступницею Путіна має стати друга донька диктатора – 38-річна Катерина Тихонова. Наразі Ковальчук намагається переконати як Путіна, так і саму Тихонову, що цей план є єдино правильним.

Катерину Тихонову розглядають як нову президентку Росії / фото з відкритих джерел

Співрозмовники пабліку стверджують, що у розмовах 2026 рік лунає як час, коли Путін може порушити тему нового президента. Очікується, що Катерина Тихонова балотуватиметься як незалежний кандидат, хоча насправді з повною підтримкою Кремля.

Хто такий Михаїл Ковальчук і яка його роль в Росії

ЗМІ пишуть, що Михаїл Ковальчук наразі є реальною другою людиною в країні, найдовіренішою особою Путіна, персоною, яка багато в чому визначає сьогодення та майбутнє Росії. Нині під його контролем більшість провідних ЗМІ, а його вплив лише зростає.

Російські олігархи, зокрема Алішер Усманов, нібито готуються передати контроль над своїми медіаактивами структурам Ковальчука. Водночас нинішній міністр оборони Росії Білоусов також вважається його людиною.

Наразі під контролем Михаїла Ковальчука Росатом, навколо якого зараз ведеться перевірка, зокрема угоди з купівлі уранового родовища в Казахстані, яка супроводжувалася масштабними крадіжками. Ця ж компанія причетна до створення російського "тіньового флоту".

Під управління Ковальчука також переходить Роскосмос. Джерела зазначили, що він звинувачує у всіх провалах ексгенерального директора Роскосмоса Дмитра Рогозіна і теж бачить останнього у в'язниці.

Ковальчук отримав і Об'єднану суднобудівну корпорація, Газпромбанк, Курчатівський інститут.

"До цього можна додати, що Ковальчук повністю заволодів "розумом Путіна", його нова ідеологія, по суті, ідеологія Ковальчука. Ковальчук визначає і оточення Путіна", – пише ВЧК-ОГПУ.