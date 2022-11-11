Путіна можуть принести в жертву за Херсон: як він сам загнав себе в складну ситуацію

Після втрати Росією Херсона ідеолог "руского мира" Алєксандр Дугін почав натякати на принесення Владіміра Путіна в жертву ідеології. Російський диктатор власними руками загнав себе в дуже скрутне становище.

Поки реакція Алєксандра Дугіна на втрату Херсона була найяскравішою в Росії. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Путіна пропонують принести в жертву

Головний ідеолог "руского мира" розповів, що коли вождь дощу не виконує власної місії та не викликає дощу, то його потрібно приносити в жертву. У цих словах помітили чіткий посил до "вождя" Путіна.

Путін зараз обіцяв надто багато. Він усім все обіцяв. Він постійно грав на підвищення. Коли йому не вдався бліцкриг, не вдалося взяти Київ "за три дні", він пообіцяв дотиснути в інших місцях,

– відзначає Михайло Шейтельман.

За його словами, нині трапилося "все й одночасно". Росія втратила Херсон, а Владімір Путін не поїхав на саміт G20, хоча обіцяв своєму оточенню візит туди.

"Він ж обіцяв своїй банді, що на G20 він зі всіма про все домовиться. Цього теж не вийшло – він туди навіть не поїхав. Що він зараз має обіцяти? Кому? Як він має розмовляти зі своєю бандою? Ось що відбувається зараз у Росії", – пояснив політтехнолог.

На його думку, зараз українцям варто тримати кулаки за те, щоб наша військова перемога переросла ще й у політичну. Щоб не довелося далі звільняти території військовим шляхом, а можна було це зробити одним великим політичним рішенням.

Шейтельман про звільнення Херсона та наслідки для Росії: дивіться відео

Співрозмовник відзначає, що протягом повномасштабної війни Україна завдала кілька символічних політичних ударів по Росії. Загалом таких було три:

розгром росіян під Києвом,

вибухи на Кримському мосту,

звільнення Херсона.

Він ж сам зробив Херсон великим трофеєм, великим досягненням, "частиною", як він вважає, Російської Федерації. Та це символічні речі, а є практичні,

– зазначає Михайло Шейтельман.

Серед таких практичних речей він відзначає фактичне звільнення Миколаївської області. Таким чином ЗСУ військовим шляхом звільнили території 6 областей: