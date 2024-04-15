​​​​​​​Якби Путіну "дали по морді", не було б ніякої атаки Ірану по Ізраїлю, – Гудков

Після іранської атаки на територію Ізраїлю, його керівництво заявило, що готує відповідь. Водночас США посідають зважену позицію і закликають Беньяміна Нетаньягу не розпалювати конфлікт.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що нерішучість західних країн щодо Росії призвела до глобальніших проблем. Саме тому світ має усвідомити, що без ліквідації реакційних режимів, дії яких ведуть до глобальної катастрофи, жити далі неможливо.

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Захід не має плану щодо Путіна

Повною мірою це стосується і режиму Владіміра Путіна. Росія сьогодні, на думку Гудкова, це головне світове зло, а Іран – його продовження. Тому існування подібних режимів тиранії веде світ до самознищення, адже ці тирани вважають збереження влади за будь-яку ціну головною метою свого життя.

Якби Путіну "дали по морді" в Україні, не було б ніякої атаки Ірану по Ізраїлю та напруження на Близькому Сході. Тоді б ХАМАС не атакував Ізраїль, хусити та Хезболла – не нахабніли, а Іран би нічого не вчиняв. Нерішучість світу дозволяє тираніям не тільки виживати, але й об'єднуватись, загрожуючи усьому світу,

– наголосив Гудков.

Водночас у західного світу немає стратегії щодо тиранії. За словами опозиційного політика, народам в країнах, де є тиранічний режим, потрібно допомогти відправити в історичне небуття тиранів. Саме це є основною метою запобігання Третьої світової війни.

Так само на Заході немає плану щодо Росії та Путіна. Якщо на початку повномасштабного вторгнення у США заявляли, що очільника Кремля не можна залишати при владі, то зараз обговорюється питання щодо його можливого запрошення на G20.

"Чого західні країни чекають від Путіна, який є терористом та тим, хто ліквідує українських дітей, завдає бомбових та ракетних ударів по Україні, на цьому саміті – що він розкається? Тоді нехай запрошують туди лідерів Ірану, Талібану, ХАМАС. Якщо Путіна дійсно запросять на G20 і він приїде туди, то ще й "пояснить", як Заходу треба поводитись з Росією, тому що вона може вчинити ще гірше", – зазначив Геннадій Гудков.

Чинник Росії в атаці Ірану на Ізраїль

В американському Інституті вивчення війни зазначають, що Іран здійснив вночі 14 квітня масовану атаку аналогічну тій, яку вчиняє Росія по території України. Тегеран, так само як і Москва, використав дрони-камікадзе і ракети різних типів – крилаті та балістичні. Проте Іран не врахував можливості системи ППО Ізраїля, адже ЦАХАЛ вдалося ліквідувати 99% повітряних цілей.

Також не можна виключати, що до атаки Ірану імовірно причетна Росія. Можливо Москва поділилась досвідом з Тегераном щодо комбінованих атак, які вона постійно здійснює по території України.

Крім того, іранські пропагандисти користуються досвідом своїх російських "колег". Так, державне телебачення Ірану демонструвало відео нібито "ураження" цілей в Ізраїлі іранськими дронами. Проте західні журналісти з'ясували, що це відео було знято два місяці тому під час пожежі в Чилі.

Можливу участь Путіна у саміті G20, який відбудеться в листопаді 2024 року в Бразилії, прокоментував Еммануель Макрон. На його думку, для запрошення очільника Кремля на саміт потрібна згода всіх інших учасників "Групи двадцяти". Проте президент Франції вважає, якщо приїзд Путіна на G20 може бути "корисним", то він "повинен відбутися". Держсекретар США Ентоні Блінкен також припустив, що запрошення Путіна можливе, якщо члени G20 досягнуть консенсусу щодо цього.