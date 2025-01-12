Долю Путіна будуть визначати США та Євросоюз

Європейський Союз та Сполучені Штати Америки є головними партнерами України. Лідери Заходу намагаються сприяти тому, щоб змусити Владіміра Путіна до миру. Їхні зусилля можуть мати значний вплив на диктатора.

Про це 24 Каналу розповів колишній посадовець Держдепу США й ООН Девід Тафурі, зазначивши, що, на його думку, будь-який президент США, зокрема Джо Байден чи Дональд Трамп, має достатньо влади, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Це пов'язано із потужностями економіки та армії Сполучених Штатів Америки.

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Вплив на агресію Путіна

Девід Тафурі наголосив, що США має найбільшу у світі армію та економіку, а разом з партнерами НАТО та іншими країнами це потужна коаліція. Путін не зможе протистояти такій силі. Якщо всі спільно підтримуватимуть Україну, то диктатору буде складно продовжувати свою агресію.

У нас (у США – 24 Канал) набагато кращі військові потужності. Будь-який президент може вплинути на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів і надати Україні все необхідне для перемоги, щоб змусити його відступити або домовлятися,

– сказав колишній посадовець Держдепу США й ООН.

Тиск на кремлівського диктатора також залежить від дій європейських країн. За словами Тафурі, лідери цих держав можуть замінити допомогу США, якщо захочуть.

У них достатньо великих економік, грошей та військових запасів, щоб хоча б на кілька років замінити те, що надають Сполучені Штати Америки. Це у випадку, якщо Трамп вирішить припинити всю військову допомогу Україні,

– зауважив він.

Допомога ЗСУ та тиск на Путіна багато в чому залежать від європейських країн.

Девід Тафурі також нагадав, що США набагато сильніші коли вони мають підтримку від своїх найближчих союзників у Європі та інших країнах світу.

Цікаво, що на зустрічі "Рамштайн" оголосять пакет допомоги США на 4,3 мільярда доларів, який може стати останнім за каденції Байдена. Кошти виділяють за програмою PDA, що передбачає постачання зброї зі складів США. Однак частина коштів залишиться невикористаною до 20 січня. Рішення про їх застосування прийматиме вже адміністрація Трампа.