У Путіна немає гарматного м'яса, – російський журналіст Яковенко
Джерело:24 канал
Росія не має достатньо технічних засобів для захоплення України. Крім цього, Володимир Путін не зможе заохотити росіян до загальної мобілізації.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко. За його словами, крім пального, боєприпасів й інших технічних компонентів, для вторгнення потрібен ще один елемент.
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"Мовиться приблизно про 200 тисяч росіян, які готові померти за те, щоб втілити військово-політичні амбіції Путіна. За моїми оцінками, такої кількості людей в Росії просто немає", – зазначив журналіст.
Яковенко: Росіянам байдуже
За словами Яковенка, росіянам байдуже, що восьмий рік вбивають українців, бо це не несе ризику для їхніх життів. Журналіст вважає, що росіяни просто спостерігають за геноцидом в Сирії.
Проте це не означає, що всі ці росіяни готові помирати. Мобілізаційний ресурс путінської Росії – це пів мільйона людей, який б'є кийками мирних протестувальників. Також ще кілька людей, які влаштовують теракти в Росії та за її межами.
Бомбити мирних людей в Сирії – це зовсім не те, що вдертися в Україну й отримати десятки тисяч вантажу 200 назад у Росію. Думаю, що ніяких людських ресурсів, готових стати гарматним м'ясом, у Путіна сьогодні немає.
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