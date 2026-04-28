Путін у тотальній безвиході: яке рішення готують у Кремлі та що буде після

Удари України по стратегічних об’єктах у Туапсе не лише завдають Росії значних економічних і військових втрат, а й дедалі більше розхитують ситуацію всередині країни.

Ці атаки б’ють по інтересах еліт і загострюють напругу між регіонами, поступово підриваючи позиції Москви як центру впливу. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, у яку пастку потрапив Путін та які неочевидні процеси розпочалися у Росії.

Яке рішення Путіна може спричинити катастрофу в Росії?

Американський журналіст і історик Девід Саттер сказав, що рішення Кремля заблокувати один із найпопулярніших серед громадян месенджерів – Telegram, викликає обурення серед населення і водночас негативно впливає на ефективність російської армії.

Історик припускає, що якщо восени 2026 року російська влада зважиться на загальну мобілізацію, на його думку, Путін заздалегідь готуватиме суспільство до цього кроку. Адже його турбує реакція громадян, тому обмеження доступу до інформації може бути частиною цієї підготовки.

Зокрема, у Кремлі побоюються зростання опозиційних настроїв як щодо політичного режиму, так і щодо самої війни, навіть серед так званих "патріотичних" кіл,

– зазначає Саттер.

Він також не виключає, що влада й надалі запевнятиме громадян у повному контролі над ситуацією, паралельно готуючи масштабну мобілізацію. Втім, на його думку, збільшення кількості військових не змінить ситуацію на фронті, а лише призведе до нових втрат.

Зверніть увагу! В НАТО заявляють про шокуючі втрати російської армії: за оцінками Альянсу, щомісяця Росія втрачає десятки тисяч військових, а війна дедалі більше заходить у глухий кут.

Саттер звернув увагу на низький рівень підготовки багатьох російських військових: часто після лише двох тижнів навчання їх одразу відправляють у бій. У такому разі рішення про мобілізацію може обернутися для Путіна серйозними наслідками.

Невдоволення війною існувало з самого початку. Не всі військові та представники спецслужб підтримують її. Зокрема, раніше генерал Івашов попереджав про катастрофічні наслідки війни з Україною, а Пригожин заявляв, що вона була розв’язана з надуманих причин,

– нагадав історик.

Журналіст також підкреслив, що в російському суспільстві поступово зростають сумніви та страхи, з’являються опозиційні настрої. Частина громадян починає усвідомлювати, що керівник Кремля може привести країну до занепаду.

Водночас, за словами Саттера, невідомо, чи вистачить цим людям сили зупинити Путіна у разі кризи. Однак він переконаний, що такі кроки, як загальна мобілізація, не зміцнять позиції Росії, а лише спричинять ще більші втрати.

Які неочевидні процеси в Москві запускають удари по Туапсе?

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів, що удари України по Туапсе завдають Росії значних втрат – не лише економічних і військових, а й спричиняють внутрішню дестабілізацію.

Туапсе має важливе економічне значення. Там розташований великий порт, активи російських олігархів і тіньових торговельних структур. Через це атаки безпосередньо б’ють по фінансових інтересах московських еліт.

Крім того, такі удари загострюють напруження між різними регіонами Росії. Зокрема, зростає невдоволення Москвою, яку часто сприймають як відокремлений і привілейований центр, байдужий до проблем інших територій.

За словами військового оглядача, це підриває роль столиці як об’єднавчого центру. Вона дедалі більше викликає не повагу, а заздрість, роздратування і навіть ворожість серед жителів інших регіонів.

Вибухи у Туапсе демонструють неспроможність або небажання Кремля належно захищати регіони, які він активно використовує у війні проти України. Водночас такі атаки по менш захищених об’єктах можуть стати підготовкою до потенційних ударів по Москві,

– мовив Тимочко.

На цьому тлі інші області Росії можуть вимагати посилення своєї протиповітряної оборони. Для збереження видимості контролю Кремль, імовірно, буде змушений перекидати частину систем ППО зі столиці, що може послабити її захист.

Водночас російська влада намагається максимально приховувати наслідки атак, тому інформації про реальні втрати небагато. За його словами, Україні важливо застосовувати ресурси виважено.

До слова, після атаки дронів на нафтопереробний завод у Туапсе спалахнула масштабна пожежа з густим задимленням, через що частину місцевих жителів 28 квітня довелося евакуювати.

До якої катастрофи веде себе Путін?

На думку спеціаліста зі стратегічних комунікацій та публіциста Юрія Богданова, навіть Путін розуміє, що блокування інтернету спрямоване не на подолання атак безпілотниками. Найімовірніше, Кремль пішов на такий відчайдушний крок для того, аби стримати погіршення настроїв росіян.

Однак це призводить до протилежних результатів. Настрій населення псується ще швидше і невдоволення продовжує зростати, зокрема, на фоні українських ударів.

Путін потрапив у вихор управлінської кризи, коли ухвалюються швидкі й неправильні рішення. Здається, що диктатор зараз якраз у цьому вихорі,

– зазначив Богданов.

Диктатор ухвалює дедалі більше законів, які відірвані від реальності. Й зрештою, це лише погіршує його становище, але відмовитися від цієї політики він не може.

На думку публіциста, Путін заграв себе у повну безвихідь та критичну пастку, з якої виходу немає. Однак зараз завдяки Дональду Трампу він ще може спробувати заморозити війну по лінії розмежування. Всі інші сценарії ведуть його до катастрофи.

Які проблеми у росіян на тлі війни?

Російська армія дедалі гостріше відчуває нестачу особового складу, техніки та безпілотників – на це впливають санкції, удари ЗСУ та внутрішня корупція. Зокрема, зафіксовані випадки, коли командири продають гуманітарну допомогу, призначену для військових, змушуючи їх самостійно купувати необхідне спорядження.

Водночас фінансовий стан регіонів Росії погіршується: у 2026 році дефіцит їхніх бюджетів може зрости до 1,9 трильйона рублів. Причинами називають падіння надходжень від податку на прибуток і збільшення соціальних витрат.

На цьому тлі змінюється й споживча поведінка. Протягом року кількість дискаунтерів у Росії зросла на понад чверть, а їхній виторг – більш ніж на дві третини. Така динаміка свідчить про зростання попиту на дешеві товари й опосередковано вказує на зниження доходів населення.