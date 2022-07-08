У путіна оголосили про "паузу" у війні проти України: що це змінює
8 липня 2022 , 21:43Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Костянтина Машовця
Бункерний довбо**б може об'являти своїм баранячим стадам будь-які "паузи" та періоди "відпочинку" і "поповнення бойових можливостей".
Збройних Сил України та й загалом Сил оборони України, це ані трохи не стосується…
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Вони цілком можуть продовжувати нищити окупантів у будь-якому режимі, який їм подобається… У цілодобовому форматі, з використанням будь-яких засобів та власних спроможностей.Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.
Навіть, в тому числі й тих окупантів, які знаходяться "на паузі", "відпочинку", або в процесі "поповнення бойових можливостей".
Важливо російські кордони починають оголюватися
У путіна оголосили про "паузу" у війні з Україною / Фото Getty Images
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