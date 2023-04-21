Це давно не секрет, – політтехнолог припустив, яка причина параної Путіна

Останнім часом російський диктатор Владімір Путін все частіше демонструє неадекватну поведінку. Взнаки даються його хвороби та рожеві окуляри, які він ніяк не може зняти.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Ростислав Мурзагулов. За його словами, Путін не здатний адекватно сприймати те, що відбувається довкола.

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Здоров'я вже не те

Ростислав Мурзагулов пояснив, що останнім часом в президента Росії параноя значно посилилася. Він вважає, що весь Захід, англосаксонський світ його ненавидить і відправить кудись за першої можливості.

Те, що зараз відбувається – це вікове, по-друге, воно спричинене діагнозами, поставленими йому,

– повідомив він.

У Путіна онкологія, тож поруч із ним завжди лікар. Після лікування в диктатора значно ослабився організм, тож через це боїться когось близько підпускати до себе.

"Розмова з Еммануелем Макроном на відстані 50 метрів – це виглядає недолуго. Я не думаю, що є хоча б ще один лідер у світі, який би себе так поводив", – переконаний політтехнолог.

За його словами, параноя Путіна з кожним днем лише поширюється. Проявляється вона у використанні одразу 5 автівок Aurus для пересування. У такий спосіб він намагається заплутати сліди.

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Путін отруює життя всім довкола

Ростислав Мурзагулов зауважив, що схожа ситуація і з літаками, якими переміщується Путін.

"Ніхто не знає, в якому із них він зараз летить й куди летіти HIMARS", – підкреслив він.

Путін думає, що увесь світ за ним полюють. Втім, насправді, наприклад, очільник України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон чи глава США Джо Байден навряд чи плануватимуть вбивство диктатора. У них є справи важливіші.

За слова політтехнолога, Путін своєю параноєю заганяє в глухий кут не лише себе, але й своє оточення.

Він багатьом життя дуже зіпсував, деяких по світу пустив,

– наголосив він.

У Росії вже давно взаємодіє влада та бізнес. Тож велика частина бізнесменів опинилися в боргах та без перспектив у майбутньому.

"У великого бізнесу були свої частини у багатьох державних секторах. Багато бізнесменів розставили своїх людей в адміністрації президента", – поділився він.

На думку Мурзагулова, далеко не путінське оточення вирішує, кого із бізнесменів призначити на пост очільника міста.

Бункерний дід розійшовся не на жарт

Політтехнолог пояснив, що Путін – це великий міф. Ніхто насправді не знає, що він за людина.

"У Путіна була ідея, що він стане російським Єлбаси, але після того, що сталося з Єлбаси казахстанським, я думаю, що Путін цю ідею закинув на дуже далеко поличку своєї свідомості", – розказав він.

На його думку, Путін вважає себе великим і нездоланним, а навколо нього є лише декілька людей, які й приносять йому інформацію в теках. Це Юрій Ковальчук, Сєргей Шойгу, Дмітрій Пєсков, Боріс Громов.

"Він відрізаний від всього світу, не вміє користуватися телефоном, інтернетом", – зазначив він.

Також російський диктатор абсолютно не розуміє, що відбувається у світі.

Йому 70 років, як будь-який дідусь, він вірить в себе і вважає, що все знає, розуміє, а молодь дурна,

– переконаний політтехнолог.

Путін насправді не мав успішної кар'єри, тож отримати секретні знання не міг.

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