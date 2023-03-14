Охочих здати буде багато, як з Мілошевичем, – Чалий про спецтрибунал для Кремля
Захід продовжує рух в напрямі створення спеціального трибуналу, який має притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії за воєнні злочини. Не виключено, що після програшу у війні буде багато охочих здати Путіна під трибунал.
Про це 24 Каналу сказав посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. За його словами, покарання винних є доволі складною частиною процесу, тому що вони намагатимуться цього уникнути.
Читайте також Проти Путіна свідчитимуть свої, їх потрібно змусити, – Фейгін про трибунал над диктатором
Притягнення винних до відповідальності
Чалий зазначив, що визначення воєнних злочинів та винних у цьому є дуже важливим елементом і завершення війни, і подальшого розвитку.
Без цього будуть рецидиви, без сумніву, не тільки в Росії,
– наголосив дипломат.
Наступне питання, за його словами, – притягнення до відповідальності. Тобто потрібно провести справедливий та конкурентний процес, адже трибунал має дещо іншу специфіку, ніж суди, а також треба зробити висновки.
Путіна під спецтрибунал можуть здати свої ж: дивіться відео
Путіна можуть здати свої ж
Друга частина, пояснив дипломат, – це покарання винних. І ця частина складна, тому що вони намагатимуться цього уникнути. Якщо винних ловитимуть в Росії, то вони втікатимуть далі – від Ірану до Китаю, щоб зберегти власне життя та своїх рідних, а також статки.
Мовиться, зауважив він, і про росіян, і про Алєксандра Лукашенка, який також бере участь у війні проти України. Спершу вони намагатимуться зробити, щоб їхні країни були настільки ізольовані, щоб люди були негативно налаштовані до цих міжнародних механізмів. А з часом їм доведеться втікати з Росії та Білорусі.
Він не виключає, що процес може тривати десятиліття. Однак можливий й інший варіант, як у випадку зі Слободаном Мілошевичем, якого просто видали.
Я не сумніваюся, що після російського програшу охочих здати буде дуже багато,
– заявив Чалий.
Дипломат додав, що є також і третій варіант, за якого для злочинців настане "небесне" покарання.
Що відомо про створення трибуналу для Путіна
- У Раді Європейського Союзу міністри юстиції обговорили стан боротьби з безкарністю щодо воєнних злочинів, скоєних Росією під час війни в Україні, та покарання за порушення санкцій ЄС. Також одним із головних питань був розгляд варіантів створення міжнародного трибуналу.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що створення спеціального трибуналу для Росії у зв'язку із злочинами в Україні підтримують уже 32 країни.
- Разом з тим у Кремлі поспішили заявити, що не визнають юрисдикції суду в Гаазі. Власне, прессекретар президента держави-терористки Дмітрій Пєсков озвучив позицію Кремля стосовно того, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі готується порушити дві справи через вторгнення Росії в Україну.