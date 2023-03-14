Охочих здати буде багато, як з Мілошевичем, – Чалий про спецтрибунал для Кремля

Захід продовжує рух в напрямі створення спеціального трибуналу, який має притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії за воєнні злочини. Не виключено, що після програшу у війні буде багато охочих здати Путіна під трибунал.

Про це 24 Каналу сказав посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. За його словами, покарання винних є доволі складною частиною процесу, тому що вони намагатимуться цього уникнути.

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Притягнення винних до відповідальності

Чалий зазначив, що визначення воєнних злочинів та винних у цьому є дуже важливим елементом і завершення війни, і подальшого розвитку.

Без цього будуть рецидиви, без сумніву, не тільки в Росії,

– наголосив дипломат.

Наступне питання, за його словами, – притягнення до відповідальності. Тобто потрібно провести справедливий та конкурентний процес, адже трибунал має дещо іншу специфіку, ніж суди, а також треба зробити висновки.

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Путіна можуть здати свої ж

Друга частина, пояснив дипломат, – це покарання винних. І ця частина складна, тому що вони намагатимуться цього уникнути. Якщо винних ловитимуть в Росії, то вони втікатимуть далі – від Ірану до Китаю, щоб зберегти власне життя та своїх рідних, а також статки.

Мовиться, зауважив він, і про росіян, і про Алєксандра Лукашенка, який також бере участь у війні проти України. Спершу вони намагатимуться зробити, щоб їхні країни були настільки ізольовані, щоб люди були негативно налаштовані до цих міжнародних механізмів. А з часом їм доведеться втікати з Росії та Білорусі.

Він не виключає, що процес може тривати десятиліття. Однак можливий й інший варіант, як у випадку зі Слободаном Мілошевичем, якого просто видали.

Я не сумніваюся, що після російського програшу охочих здати буде дуже багато,

– заявив Чалий.

Дипломат додав, що є також і третій варіант, за якого для злочинців настане "небесне" покарання.

Що відомо про створення трибуналу для Путіна